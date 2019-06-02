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花蓮觀光大使再添一人 排笛王子張中立推音樂教育

2019-06-02 18:22聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮觀光文化推廣大使再添一名，繼前行政院張善政、以「愛江山更愛美人」一曲爆紅的吳蕚洋，及前觀光局長賴瑟珍後，曾5度入圍金曲獎的「排笛王子」張中立也獲選為花蓮觀光大使，從縣長徐榛蔚手中接下聘書及情人袋，願意以自身長才推動音樂教育，讓排笛音樂文化在花蓮紮根。

花蓮縣政府今年起推出無給職、榮譽職的「花蓮觀光文化推廣大使」，以具有知名度，與花蓮有連結性的公眾人物為主要條件。目前大使有在花蓮耕耘的張善政、去年參選台北市長吳蕚洋、以及擔任台灣旅遊交流協會理事長的賴瑟珍，現在又增加演奏排笛出名的演奏家張中立。

張中立說，將持續在花蓮推廣排笛，讓排笛音樂文化在花蓮紮根，並以自身長才爲花蓮觀光及文化注入新氣象。

張中立別名為「排笛王子」，1994年發行第一張個人排笛演奏專輯，包括與林隆璇合作「琴逢敵手」系列，至今共16張排笛演奏作品，精湛演奏更5次入圍金曲奬，期間也受邀至柏林、紐約、荷蘭等世界各地巡迴演出，對於推廣台灣排笛不遺餘力。

張中立在2016發起捐助花蓮縣中小學購置排笛的禮物盒活動，購買130把、總值65萬元的排笛，贈與花蓮11所中小學成立排笛團，更規畫排笛師資團長期入校教學；自2017年開始投入花蓮音樂教育，深入花蓮部落，幫助小小排笛手站上圓夢舞台，學排笛人數從150人增為5、600人。

「排笛王子」張中立（右）獲選為花蓮觀光文化推廣大使，從花蓮縣長徐榛蔚手中接下聘書...
「排笛王子」張中立（右）獲選為花蓮觀光文化推廣大使，從花蓮縣長徐榛蔚手中接下聘書及情人袋。圖／花蓮縣政府提供
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吳蕚洋張善政行政院
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