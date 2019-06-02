花蓮觀光大使再添一人 排笛王子張中立推音樂教育

2019-06-02 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮觀光文化推廣大使再添一名，繼前行政院長張善政、以「愛江山更愛美人」一曲爆紅的吳蕚洋，及前觀光局長賴瑟珍後，曾5度入圍金曲獎的「排笛王子」張中立也獲選為花蓮觀光大使，從縣長徐榛蔚手中接下聘書及情人袋，願意以自身長才推動音樂教育，讓排笛音樂文化在花蓮紮根。

花蓮縣政府今年起推出無給職、榮譽職的「花蓮觀光文化推廣大使」，以具有知名度，與花蓮有連結性的公眾人物為主要條件。目前大使有在花蓮耕耘的張善政、去年參選台北市長吳蕚洋、以及擔任台灣旅遊交流協會理事長的賴瑟珍，現在又增加演奏排笛出名的演奏家張中立。

張中立說，將持續在花蓮推廣排笛，讓排笛音樂文化在花蓮紮根，並以自身長才爲花蓮觀光及文化注入新氣象。

張中立別名為「排笛王子」，1994年發行第一張個人排笛演奏專輯，包括與林隆璇合作「琴逢敵手」系列，至今共16張排笛演奏作品，精湛演奏更5次入圍金曲奬，期間也受邀至柏林、紐約、荷蘭等世界各地巡迴演出，對於推廣台灣排笛不遺餘力。