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影／她1元義賣彩繪洋傘 饒慶鈴千倍回贈作公益

2019-06-02 12:53聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台灣本土速食業頂呱呱為台東地區弱勢族群發展多元職業技能培訓課程，今天中午在台東門市舉辦成果展，台東縣長饒慶鈴受邀出席，現場買了把學員鄭紅萍彩繪的洋傘，鄭紅萍第一次賣出作品，她開心的表示「就一塊錢義賣給縣長」，饒慶鈴離去前，拿出1張千元鈔就往櫃檯台東「孩子的書屋」零錢捐贈盒裡塞，她說， 「買東西還可以作公益，太划算了」。

頂呱呱從去年台東門市營運後，就積極贊助台東「孩子的書屋」，不僅台東門市提供書屋的弱勢孩子們打工與就業機會，提供職能訓練之外，6個月前也與書屋合作，為社區的媽媽們發展多元職業技能，開辦彩繪培訓班，針對原住民、婦女、新住民中高齡及青年等族群提供6個月的技能訓練。

今天中午頂呱呱台東新生店市二樓用餐區舉辦學員成果作品展，學員在皮夾、洋傘及環保背包上彩繪美麗的玫瑰花、康乃馨與鬱金香等，一瓣一瓣的花朵綻放出高雅與浪漫，台東縣長饒慶鈴對學員的作品頻頻稱讚，頂呱呱董娘史區雪吟隨手挑一款紅色彩繪皮夾，堅持要送給饒慶鈴。

抝不過史區雪吟盛情，饒慶鈴收下皮夾，並當場表示「那我也來買件作品」。饒慶鈴看上了一把黃色彩繪洋傘，創作者鄭紅萍表示，第一次有人買她的作品，不知價格要怎麼開，她隨後豪爽的說「就1元義賣吧，請縣長下樓後把1元丟進孩子的書屋零錢捐贈盒裡」 。

饒慶鈴在離去前，拿出1張千元鈔就往櫃檯上「台東孩子的書屋」零錢捐贈盒裡塞，她說， 「1元是老師的愛心，其他999元是給書屋的孩子們，好開心，買東西還可以作公益，太划算了」。

台東縣長饒慶鈴今天中午參加頂呱呱在台東舉辦多元就業技能培訓果展，她現場1元義買一...
台東縣長饒慶鈴今天中午參加頂呱呱在台東舉辦多元就業技能培訓果展，她現場1元義買一把彩繪洋傘，但隨手捐出1千元。記者羅紹平／攝影
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饒慶鈴
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