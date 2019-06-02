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基隆打卡熱點色彩屋被選舉布條毀美景 環保局火速拆

2019-06-02 11:51聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市正濱漁港色彩屋近來成為網紅打卡熱點，每逢假日都有大批人潮前往拍照打卡，但網友反映，最近在正濱路觀景平台及和平橋上的拍照熱點，護欄被掛了很多選舉布條，破壞美景，拍照得閃開。本報今上午報導後，市政府環保局火速派人拆除選舉布條，網友稱讚動作明快。

環保局長賴煥紘表示，依據基隆市廣告物管理自治條例第15條，廣告物不得設置橋梁，也不得妨礙市容、風景等，上午已由環保局人員立即拆除。

網友向本報反映指出，最適合拍照的地方就是在正濱路前方的觀景平台及和平橋上，但最近觀景平台和和平橋的護欄，被掛上不少選舉布條，有3、4個某黨的立委參選人都有掛，希望爭取黨內初選民調出線，但網友說「看了真崩潰，真的很殺風景」，拍照時得避開這些布條，才不會入鏡。

並有遊客說，拍照時人會站在護欄前，布條就會被拍入，實在很難看，建議這些候選人把布條移到別處去，免得引起反效果。

正濱漁港色彩屋自去年開始，就已經成為最熱門的網紅打卡景點，有很多民間自發的團體、社區組織、專業者及藝術家，都逐漸進入這個區域，每到假日都有很多人潮，連交通部長林佳龍4月也來朝聖。正濱漁上港色彩屋計畫的成功，也帶動周邊廊帶的生命力，讓和平島地區成為一個新的亮點。

網紅打卡熱點被掛選舉布條，今天在社群上也引發網友討論，一名網友說「從布條就可看出候選人的美學素養」、「破壞美景」、「這裡掛布條是要大家不要投他嗎？」「請環保局處理吧」。

網友反映最近在正濱路觀景平台及和平橋上的拍照熱點，欄干被掛了很多選舉布條，破壞美...
網友反映最近在正濱路觀景平台及和平橋上的拍照熱點，欄干被掛了很多選舉布條，破壞美景。記者游明煌／攝影
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市政府環保局上午火速派人拆除選舉布條，網友稱讚動作明快。圖／基隆市政府提供
市政府環保局上午火速派人拆除選舉布條，網友稱讚動作明快。圖／基隆市政府提供
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