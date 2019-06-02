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基隆色彩屋打卡拍照得避開選舉布條 網友：很崩潰

2019-06-02 08:11聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市正濱漁港色彩屋近來成為網紅打卡熱點，每逢假日都有不少人前往拍照打卡，最適合拍照的地方就是在正濱路前方的觀景平台及和平橋上，或者是透過空拍機空拍，不過，最近有不少網友發現，這觀景平台和和平橋的護欄，被掛上不少選舉布條，網友說「崩潰了，真的很煞風景」，拍照時得避開這些布條，才不會入鏡。

正濱漁港色彩屋自去年開始，就已經成為最熱門的網紅打卡景點，有很多民間自發的團體、社區組織、專業者及藝術家，都逐漸進入這個區域，每到假日都有很多人潮，連交通部長林佳龍4月也來朝聖。正濱漁港色彩屋計畫的成功，也帶動周邊廊帶的生命力，讓和平島地區成為一個新的亮點。

最適合拍照的地方就是在色彩屋對岸，中間隔著正濱漁港，可以把漁船和海面上的倒影與色彩屋結合，產生海面上光影的變化，遊客都是在正濱路前方的觀景平台及和平橋上拍照，也有人透過空拍機空拍。不過，最近有不少網友在臉書社群貼文及留言，指這觀景平台和和平橋的護欄，都被掛上了很多布條，有的是立委選舉的布條，有的是政治人物祝賀母親節、端午節快樂的，建議這些布條可以移一下位置。

一名網友說「這麼美的地方變這樣」，還有人說「的很崩潰，與現場的美景極不協調」，很多人都說，破壞美美的畫面，拍攝或攝影都得避開，「政治人物多一些美學素養，支持度會更高吧」。

最近有不少網友發現，這觀景平台和和平橋的護欄，被掛上不少選舉布條，網友說「崩潰了...
最近有不少網友發現，這觀景平台和和平橋的護欄，被掛上不少選舉布條，網友說「崩潰了，真的很煞風景」，拍照時得避開這些布條，才不會入鏡。記者游明煌／攝影
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正濱漁港
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