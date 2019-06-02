台東縣最美星空音樂會 首場池上鄉登場
台東縣政府辦理的「最美星空音樂會」首場昨天晚上在池上鄉伯朗大道登場，雖然晚上雲層多，星空一下出現一下消失，但仍吸引上百遊客共襄盛舉；活動現場還搭配台北愛樂管弦樂團的演出，讓最美星空音樂會更添浪漫氛圍。
「躺在馬路看星空的感覺很棒！」來自台中的許姓遊客說，台東真的沒什麼光害，確實是看星星最好的地方，雖然運氣不是很好，沒有看到滿天星空，不過，還是很有感覺，現場邊聽音樂邊看天空，這是都市無法體會的感覺，下次還會再來。
一連7場次的台東「最美星空音樂會」首場昨晚7點在池上鄉伯朗大道登場，下午5點不到就吸引上百遊客開始找好觀星地點，有人是席地而坐，也有人準備地毯躺著看天空，副縣長張志明也跟著民眾仰躺看星空；另主辦單位也在活動會場附近，擺設市集，提供在地美食、手工藝品及農特產品等。
台東縣交通及觀光旅遊處表示，除了昨天第一場次的池上鄉伯朗大道星空音樂會，還有6月8日長濱金剛大道、7月5日成功三仙台、7月6日長濱金剛大道、7月27日太麻里曙光園區、8月24日關山親水公園及8月31日加路蘭遊憩區等6場次。
交觀處表示，6月8日長濱金剛大道場次，將由阿美族青年樂團「鹿角樂團」開場，結合原住民古調與流行音樂，搭配阿卡貝拉人聲樂團，而曾以「輕快的生活」專輯獲2011年度10大優良專輯、金曲獎最佳原住民歌手「以莉．高露」擔任壓軸。
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