花蓮-濟南包機 7月6日復航 首班賣座9成

2019-06-01 23:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮報導



花蓮縣府宣布，山東濟南與花蓮直航包機7月6日起復航。圖／縣府提供 分享 facebook

中斷3年，花蓮到山東濟南將於下月復航，7月6日起至10月26日，每周六將有包機往返兩地，來回機票定價1萬4000元，可單買機票也可參加套裝旅遊行程，首航班機174個座位已賣出9成。

山東濟南到花蓮的航線曾於2013年2月到2016年3月飛航3年多，後來因兩岸政治環境改變、遊客數減少而停班。花蓮縣長徐榛蔚指示觀光處長唐玉書積極爭取，經4個多月來回協商，確定下月復航，也盼山東、花蓮復航後，成為東部出入門戶，宜花東3縣民眾可經此航線出國到山東旅遊參訪。

唐玉書說，7月6日起，每周六將有花蓮、濟南兩地包機直航，直航機型為波音738，每班174個座位，航班時間為濟南上午7時35分起飛、上午10時20分到花蓮，回程為上午11時50分花蓮起飛，下午2時40分飛抵濟南，飛行時間約2小時50分。

唐表示，山東和花蓮都是觀光資源多元的地區，山東有趵突泉等四大名泉及千佛山等名山丰姿，花蓮也有世界七大景的清水斷崖、太平洋等多元景觀及原民文化，直航班機可促進兩地觀光發展；除了山東，縣府也正爭取與韓國的航線。

包機購票由詠莉旅行社承辦，負責人樓麗萍表示，來回機票定價1萬4000元，另外也有8天遊程，花蓮飛山東的遊程，8天定價2萬8000元起，山東來到花蓮則是環島遊，價格從2萬元到4萬元不等。