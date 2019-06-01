親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北市府喬蛋風暴
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

造勢是韓國瑜要辦的？教授：目的在做給這些人看

卡地布部落會議同意知本光電案 原民會：尊重部落決定

2019-06-01 21:48聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

東市卡地布部落今(1)日在卡大地布多功能活動中心，針對知本建康段設置太陽能發電設備之土地開發案，依原住民族基本法第21條及諮商同意辦法召開部落會議，議決同意廠商開發案件。原住民族委員會今天發布新聞稿指出，「各界均應尊重部落決定。」

原民會表示，台東市公所代行召集卡地布部落會議，涉及範圍廣達三里一村，原住民家戶高達557戶，是國內少見的大規模同意程序，今日在公所執行下順利完成議決，充分落實原基法保障部落諮商、同意及參與權利；該會強調，縣府與開發廠商對部落所承諾的回饋金、補助費、參與工作機會、產業合作輔導等事項，都必須確實履行。

原民會指出，雖然各界高度關注本案，部落內部也有多元意見，但既然有過半數的原住民家戶代表出席會議，並針對本案作出了最後決定，部落族人在內部充分對話後所展現的民主風度令人感佩，各界更應尊重部落決定。

原民會最後表示，知本光電案是由公所代行召集之重大開發案件。原民會指派綜合規畫處王瑞盈處長率員到場協助，並充分紀錄實務運作狀況及法令執行細節，未來將提供其他部落行使同意權之參考範例，以落實原基法維護原住民族土地權益之保障目的。

原住民太陽能發電
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

影／「找到田」運動會頒獎 竟用比基尼秀舞定勝負

2019-06-01 18:49

「澳少年」重情義 發動募款包粽近千顆幫助弱勢

2019-06-01 16:02

影╱「找到田」泥巴賽開打 500人擠爆鳳林水田

2019-06-01 15:58

繳納規費更方便 花蓮縣府導入行動支付掃一掃完成付費

2019-06-01 22:57

迎接暑假旅遊旺季 花蓮18項活動一波接一波

2019-06-01 18:51

翁章梁試乘蘭嶼達悟族父子拼板舟 協助圓划舟返鄉心願

2019-06-01 15:32

花蓮超人氣檸檬汁 配方原來是這樣來的

2019-06-01 14:52

基隆市運動會今登場 1200名選手競賽笑聲不斷

2019-06-01 13:58

台東知本光電案 卡大地布族人投票同意通過

2019-06-01 13:38

普悠瑪受難者權益保障協會今成立 為受害者爭妥適理賠

2019-06-01 12:07

柯文哲動手拔礁溪溫泉空心菜 允諾幫小農行銷優質農產

2019-06-01 10:05

蘇澳冷泉夜泡也可以 6月起營業到晚上暑假沒公休　

2019-06-01 08:02

花蓮公園陷蟲蟲危機 確認是無害紅星椿象

2019-05-31 23:51

80歲宜蘭橋 下月拆除建新橋

2019-05-31 23:42

基隆濱海風景特定區 首家民宿過關

2019-05-31 23:11

髒亂的後街變文青的幸福巷 羅東仁和社區改造大成功

2019-05-31 19:28

宜蘭春遊自行由補助超過9成 6月5日提早截止申請

2019-05-31 19:27

腸病毒疫情進入高峰期 花蓮9校停班停課

2019-05-31 19:24

國民黨中央接管花蓮立委初選 6月中旬全民調決定人選

2019-05-31 18:47

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

館長自爆也有私生子？「苗栗議員、年紀很大」

2019-06-01 10:06

桃園新街溪出海口滿滿廢棄物 網友：以為到未開發國家

2019-06-01 10:49

合歡山天坑吞沒道路 大雨攪局最快今晚搶通

2019-06-01 10:44

淨灘撿瓶中信寫「國家機密 」 疑大陸海漂來台

2019-06-01 17:49

苗縣議員與館長互槓校方婉拒60萬 館長：言出必行照樣捐

2019-06-01 00:45

大量土石崩落衝進住家 老人睡夢中驚醒差點逃不出

2019-06-01 08:05

新竹香山公園全新啟用 特色遊具吸引小朋友搶先體驗

2019-06-01 17:05

另類遶境真環保 彰化南瑤宮環島淨灘

2019-06-01 16:28

參加高雄反毒博覽會 陳其邁：韓國瑜缺席很可惜

2019-06-01 18:45

「逾3分鐘拍照開罰」桃園抓違停 今起擴大科技執法

2019-05-31 23:25

捷運民汐線「盲腸說」 柯文哲：中央應該出面整合

2019-06-01 14:12

40歲媽寶雇員常請假 主管：他身體有恙

2019-06-01 17:45

加好友有機會免費吃早餐 五星飯店「徵友」中

2019-06-01 13:42

百年庄廟七年級生也關心 屏市萬福宮明動土整建

2019-06-01 17:17

頑皮世界動物園6月2日鄉親日 這兩區居民憑證免費

2019-06-01 17:50

茶改場百年日式宿舍 變身桃園第一座茶文化故事館

2019-06-01 12:04

廈門五通新碼頭6月3日啟用 提早70分鐘報到

2019-06-01 08:06

FUN暑假！北市推455項活動及營隊

2019-05-31 23:31

基隆市運動會今登場 1200名選手競賽笑聲不斷

2019-06-01 13:58

迎接暑假旅遊旺季 花蓮18項活動一波接一波

2019-06-01 18:51

新莊大拜拜登場 義消分隊首邀「白沙屯媽祖」駐駕

2019-06-01 12:38

嘉義城隍廟神尊遭竊 警方7天找回

2019-06-01 12:24

國民黨嘉市立委協調式民調 傅大偉勝出

2019-06-01 17:03

中信金融管理學院首屆生畢業 「百分百畢業即就業」

2019-06-01 13:43

綠委要求打通淡水新市一路 新北市府：請找營建署

2019-06-01 16:01

雲林50個社區活化PK賽 爭奪25萬元營造獎金

2019-06-01 15:48

故宮南院要重啟園區BOT 地方人憂心重蹈失敗

2019-06-01 18:03

中風父器捐救子 獨子終於脫離洗腎之苦

2019-06-01 19:50

柯文哲動手拔礁溪溫泉空心菜 允諾幫小農行銷優質農產

2019-06-01 10:05

滿滿肉粽山！這個里慶端午 號召民眾包1萬3000顆粽子

2019-06-01 12:59

北北基宜首長淡蘭百年古道大會師 邁向國際化最後拼圖

2019-06-01 11:21

師大夜市住戶出動升降車抗議：堅決反對住三特

2019-06-01 12:34

高雄分署聯合拍賣 精品包下殺2折 重頭戲是雙B豪華房車

2019-06-01 09:01

台東知本光電案 卡大地布族人投票同意通過

2019-06-01 13:38

喜迎小三通將破2千萬人次 今加碼送大禮

2019-06-01 12:55

家長搶報夏令營 天還沒亮就排隊

2019-06-01 12:22

影／「找到田」運動會頒獎 竟用比基尼秀舞定勝負

2019-06-01 18:49

馬祖藍眼淚有魅力 香港攝影界組團來追淚

2019-06-01 18:41

台中女中百年校慶路跑湧「護花使者」 警守護35路口

2019-06-01 15:33

七代做好茶 百萬冠軍茶王在坪林

2019-06-01 08:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top