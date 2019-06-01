卡地布部落會議同意知本光電案 原民會：尊重部落決定

2019-06-01 21:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



東市卡地布部落今(1)日在卡大地布多功能活動中心，針對知本建康段設置太陽能發電設備之土地開發案，依原住民族基本法第21條及諮商同意辦法召開部落會議，議決同意廠商開發案件。原住民族委員會今天發布新聞稿指出，「各界均應尊重部落決定。」

原民會表示，台東市公所代行召集卡地布部落會議，涉及範圍廣達三里一村，原住民家戶高達557戶，是國內少見的大規模同意程序，今日在公所執行下順利完成議決，充分落實原基法保障部落諮商、同意及參與權利；該會強調，縣府與開發廠商對部落所承諾的回饋金、補助費、參與工作機會、產業合作輔導等事項，都必須確實履行。

原民會指出，雖然各界高度關注本案，部落內部也有多元意見，但既然有過半數的原住民家戶代表出席會議，並針對本案作出了最後決定，部落族人在內部充分對話後所展現的民主風度令人感佩，各界更應尊重部落決定。

原民會最後表示，知本光電案是由公所代行召集之重大開發案件。原民會指派綜合規畫處王瑞盈處長率員到場協助，並充分紀錄實務運作狀況及法令執行細節，未來將提供其他部落行使同意權之參考範例，以落實原基法維護原住民族土地權益之保障目的。