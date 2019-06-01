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「吳子嘉催出挺韓人潮」 藍議員：黨內初選結果形同出爐

影／「找到田」運動會頒獎 竟用比基尼秀舞定勝負

2019-06-01 18:49聯合報 記者余衡╱即時報導

第六屆「找到田」國際泥巴運動會，今天下午在花蓮縣鳳林鎮熱鬧登場，參賽選手、親友團及圍觀群眾近千人，將北林國小旁的田間道路擠的水洩不通，活動於傍晚進入高潮，包括拔河及橄欖球賽都進入最終決戰，原本以為是由獲勝的隊伍抱走獎盃，不料大會突然宣布由在場穿著比基尼的男性下田跳舞，誰跳的最嫵媚就是冠軍，參賽選手笑翻直呼「實在太鬧了！」

主辦活動的北林三村社區發展協會理事長李美玲說，「找到田」活動規模一年比一年盛大，今年光網路報名的參賽者就有6百多人，除了國內民眾還吸引了來自美、英、法等外國朋友共襄盛舉，還有曾經參賽的港澳地區大學生遠道而來擔任活動志工，讓現場宛如小小聯合國。

李美玲還提到，「找到田」除了活動規則有點無厘頭，每年的獎勵也都獨具創意，像是曾經用鍋碗杯盤組成冠軍獎盃、噴上金漆的園藝花盆，今年則是由文創工作者「阿福」花了一週時間，利用稻草繩編織出7個大小不同的手工獎盃，再搭選舉時事梗以「媽祖託夢」、「征服宇宙」、「只有維泥」等作為獎盃名稱。

李美玲說，自己嫁到鳳林18個年頭，愛上這裡的土地芬芳與人的美好，希望有更多人感受到，所以結合鎮民舉辦「找到田」及「百鬼夜行」等活動，並重新審視人與土地的關聯。長年贊助「找到田」活動的立委蕭美琴下午也現身，她說往年都會組隊參加，今年雖然因眼疾沒下場但還是想到場加油，泥巴運動會正是讓民眾親近大地最好的機會。

男選手大跳比基尼熱舞。記者余衡／攝影
男選手大跳比基尼熱舞。記者余衡／攝影
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本屆獎盃設計者阿福（左一）。圖／民眾提供
本屆獎盃設計者阿福（左一）。圖／民眾提供
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獲獎選手高舉獎盃。記者余衡／攝影
獲獎選手高舉獎盃。記者余衡／攝影
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