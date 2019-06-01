影／「找到田」運動會頒獎 竟用比基尼秀舞定勝負

2019-06-01 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



第六屆「找到田」國際泥巴運動會，今天下午在花蓮縣鳳林鎮熱鬧登場，參賽選手、親友團及圍觀群眾近千人，將北林國小旁的田間道路擠的水洩不通，活動於傍晚進入高潮，包括拔河及橄欖球賽都進入最終決戰，原本以為是由獲勝的隊伍抱走獎盃，不料大會突然宣布由在場穿著比基尼的男性下田跳舞，誰跳的最嫵媚就是冠軍，參賽選手笑翻直呼「實在太鬧了！」

主辦活動的北林三村社區發展協會理事長李美玲說，「找到田」活動規模一年比一年盛大，今年光網路報名的參賽者就有6百多人，除了國內民眾還吸引了來自美、英、法等外國朋友共襄盛舉，還有曾經參賽的港澳地區大學生遠道而來擔任活動志工，讓現場宛如小小聯合國。

李美玲還提到，「找到田」除了活動規則有點無厘頭，每年的獎勵也都獨具創意，像是曾經用鍋碗杯盤組成冠軍獎盃、噴上金漆的園藝花盆，今年則是由文創工作者「阿福」花了一週時間，利用稻草繩編織出7個大小不同的手工獎盃，再搭選舉時事梗以「媽祖託夢」、「征服宇宙」、「只有維泥」等作為獎盃名稱。