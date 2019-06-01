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台灣最大光電開發案 部落諮商同意權通過

2019-06-01 17:16中央社 台東縣1日電

基地面積161公頃、台灣目前最大的光電開發案，今天獲得部落諮商同意權投票通過。業者允諾兌現回饋承諾，持反對意見的部落族人則揚言訴諸法律阻止開發案。

台東縣政府在台東市知本溪出海口規劃161公頃的太陽能光電園區，並在去年4月完成招標。

因光電區域被附近卑南族卡大地布部落畫為傳統領域，卑南族人認為台東縣政府未經和部落諮商，取得同意權就逕行招標，違反原住民基本法，不同意業者開發。希望案件退回原點，台東縣政府必須重新和部落溝通。

不過，也有當地卑南族人認為，業者提出的回饋可以照顧到部落的老人和小孩子的升學，以及提供就業機會，「或許可以和業者坐下來談」。

由於部落出現不同意見，業者依據原基法提出部落諮商同意權，部落遲遲未舉行，依法今天由台東市公所代為執行諮商同意權。

附近4個里總計有557戶卑南族人具有投票權，每戶只能投一票，今天早上出席諮商會議相當踴躍，計有363戶參加，通過半數門檻。會議首先由業者報告回饋措施，接著聽取民眾意見，最後進行投票。

投票結果187票同意光電案，173票反對，主席宣布光電案依據原基法取得部落、原住民的諮商同意權，業者可以開發光電案。

反對開發案的卑南族耆老高明智憤怒的表示，不接受這個諮商同意權，部落堅決反對光電案，反對者會對台東縣政府提出法律訴訟，阻止光電案的開發。

業者韋能能源執行董事胡根地表示，會兌現包括回饋金、每年新台幣300萬元部落公益活動、提供就業機會、以及10公頃的部落教育示範區等承諾。

台東縣長饒慶鈴獲悉光電案通過後，在臉書上表示，縣政府尊重部落的決定，後續將依合約推動本計畫。

原住民族委員會表示，雖然各界高度關注知本光電案，部落內部也有多元意見，但既然有過半數的原住民家戶代表出席會議，並對此案作出了最後決定，部落族人在內部充分對話後所展現的民主風度令人感佩，各界更應尊重部落決定。

知本光電案是國內少見的大規模同意程序，今天在台東市公所執行下順利完成議決，充分落實原基法保障部落諮商、同意及參與權利。縣府與開發廠商對部落所承諾的回饋金、補助費、參與工作機會、產業合作輔導等事項，都必須確實履行。

另外，這個諮商部落同意權是國內目前規模最大，原民會指派原民會綜合規劃處長王瑞盈率員到場協助，並紀錄實務運作狀況及法令執行細節，未來將提供其他部落行使同意權之參考範例，以落實原基法維護原住民族土地權益之保障目的。

台東原住民卑南族
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