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「澳少年」重情義 發動募款包粽近千顆幫助弱勢

2019-06-01 16:02聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭家扶中心成立的南方澳社區據點提供兒少課後照顧，同時也有青少年自動打理據點的清潔環境。快到端午節，孩子們發起募款包肉粽幫助弱勢，社區店家熱情響應捐助1萬3千元，今天包了近千顆粽子送給新住民、獨居老人等弱勢者，用實際行動表達對社區的關懷。

宜蘭家扶中心南方澳社區據點成立2年多，每星期固定周三到周六開放，針對南方澳地區的兒少提供課後照顧、兒少培力與社區事務參與；另外也有比較大的青少年也會常來據點，參與更多據點的經營與管理，並在過程中學習志願服務的精神，因此成立「小當家志工隊」，幫忙投入據點值班、書屋整理、桌遊研究等。

包粽活動是以這群小當家為主體，希望結合在地資源來進行在地的關懷。孩子們透過網絡地社區粉絲社團，向南方澳地區的社區民眾們說明辦理這次包肉粽的目的，在粉絲社團輾轉分享下，不到兩個禮拜，包含阿海海鮮部、蘇澳鮮蝦味月亮蝦餅專賣店、燦坤蘇澳店、康承材料股份有限公司等在地的店家，均紛紛熱烈地表達要贊助經費響應活動，共獲得1萬3000元贊助費用，而阿海海鮮部與麗緹肉粽店更協助炒肉粽的豬肉餡，熱情相挺。

小當家們今天包粽子，來自社區內的婆婆媽媽們從旁協助，讓初次包粽的孩子更上手，還有位小當家小新帶著媽媽跟姊姊一起全家出動，支持孩子從事有意義的活動。

近中午包了近百顆的粽子，下午在據點社工的帶領下，孩子們分送給南方澳南成里及南建里的里長各10串，分送里內的弱勢家庭(新住民、獨居老人等)，也分送10串給南方澳漁工工會，由工會提供給港內的外籍移工享用，體會台灣在地美食文化的味道，有40串則將由據點轉於家扶於蘇澳地區的經濟扶助家庭，小小年紀透過包粽表達對社區關懷。

南方澳青少年重情義，低頭認真包肉粽近千顆，關懷社區弱勢。圖/宜蘭家扶中心提供
南方澳青少年重情義，低頭認真包肉粽近千顆，關懷社區弱勢。圖/宜蘭家扶中心提供
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南方澳青少年重情義，低頭認真包肉粽近千顆，關懷社區弱勢。圖/宜蘭家扶中心提供
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南方澳青少年重情義，發動募款包粽近千顆幫助弱勢。圖/宜蘭家扶提供
南方澳青少年重情義，發動募款包粽近千顆幫助弱勢。圖/宜蘭家扶提供
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獨居老人粽子蘇澳
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