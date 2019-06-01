翁章梁試乘蘭嶼達悟族父子拼板舟 協助圓划舟返鄉心願

2019-06-01 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



蘭嶼達悟族青年張世凱與妻子林靜如，婚後搬到嘉義縣水上鄉龍德村定居，販售手工獨木舟、木工模型維生，為推動海洋環保理念，與父親張馬群費時半年，打造一艘「蘭嶼拼板舟」，昨天下水試航成功，今天上午參加東石鄉網寮漁港淨灘活動，縣長翁章梁親自試乘，感到安全滿意，得知他們7日要申請從屏東出海，划回故鄉蘭嶼，行政流程卡關，答應協助。

拼板舟大功告成，昨天舉行慶祝儀式後 ，下午載拼板舟到網寮漁港下海試划半小時，速度快又平順，讓在場見證議員林緗亭很感動，今天張世凱與父親張馬群在網寮漁港，展示拼板舟，張世凱巧遇22年前在蘭嶼國中教書的嘉義縣政府漁業科長張建成， 久別重逢師生相見歡。

翁章梁得知定居水上鄉的張世凱，與父親7日要申請從屏東出海，划回故鄉蘭嶼，行政流程卡關，答應協助，張世凱說，嘉義縣及台東縣府都同意放行，只有屏東縣府有意見，如果不同意，海巡單位不放行，就無法出海回鄉，時間急迫，從屏東划回家鄉需10多小時。