翁章梁試乘蘭嶼達悟族父子拼板舟 協助圓划舟返鄉心願
蘭嶼達悟族青年張世凱與妻子林靜如，婚後搬到嘉義縣水上鄉龍德村定居，販售手工獨木舟、木工模型維生，為推動海洋環保理念，與父親張馬群費時半年，打造一艘「蘭嶼拼板舟」，昨天下水試航成功，今天上午參加東石鄉網寮漁港淨灘活動，縣長翁章梁親自試乘，感到安全滿意，得知他們7日要申請從屏東出海，划回故鄉蘭嶼，行政流程卡關，答應協助。
拼板舟大功告成，昨天舉行慶祝儀式後 ，下午載拼板舟到網寮漁港下海試划半小時，速度快又平順，讓在場見證議員林緗亭很感動，今天張世凱與父親張馬群在網寮漁港，展示拼板舟，張世凱巧遇22年前在蘭嶼國中教書的嘉義縣政府漁業科長張建成， 久別重逢師生相見歡。
翁章梁得知定居水上鄉的張世凱，與父親7日要申請從屏東出海，划回故鄉蘭嶼，行政流程卡關，答應協助，張世凱說，嘉義縣及台東縣府都同意放行，只有屏東縣府有意見，如果不同意，海巡單位不放行，就無法出海回鄉，時間急迫，從屏東划回家鄉需10多小時。
張世凱說，他和父親為推動海洋環保理念，打造「蘭嶼拼板舟」，7日參加「划渡蘭嶼」環保募款，張馬群從小跟隨祖父學雕刻，之後跟長老學習製獨木舟及拼板舟，成為蘭嶼手工獨木舟模型、拼板舟藝術家，指導族人製舟，張世凱從小耳濡目染學木工，長大後也以製船、木工為生，建拼板舟不僅是單純木工，船頭造形、材質工法都是老祖先智慧，要能禁得起風浪。
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