花蓮超人氣檸檬汁 配方原來是這樣來的

2019-06-01 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮新城鄉佳興冰菓室營業一甲子，招牌的檸檬汁已成為全台知名飲品，近年來大舉進攻超商市場，酸甜滋味擄獲不少饕客的嘴，但也不禁讓人好奇，這又甜、又酸的口感到底是怎麼調出來的，二代老闆楊春旺爆料，一切都是「門外漢」父親誤打誤撞調出來的。

楊春旺說，佳興冰菓室是做木工的父親接手鄰居的店面，起初賣的就是冰品類和果汁，門外漢跨足食品業自然有很多不熟的地方，爆紅的檸檬汁，就是父親「懶得削皮」，整顆切薄片打成原汁，怕太酸，隨手再加點煉乳、砂糖中和，沒想到誤打誤撞調出一杯長賣60年的不敗飲品。

佳興冰菓室除了好喝的檸檬汁，大碗料多的什錦麵也是店內招牌。楊春旺說，在冰菓室賣熱食也是父親的想法，當時父親覺得冰品只能賣半年，就想做點其他生意撐過冬天，當年適逢同在新城鄉的亞泥擴廠，大量工程師進駐當地，他的父親便想出賣麵食的念頭，為了照顧工作辛苦的工人們，店裡商品的分量不手軟，料多實在的印象也延續至今。