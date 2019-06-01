親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北市府喬蛋風暴
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

直播／韓國瑜凱道造勢 主辦單位：3點7分破20萬人

深圳桌賽／鄭怡靜、林昀儒逆轉勝 收混雙第二冠

花蓮超人氣檸檬汁 配方原來是這樣來的

2019-06-01 14:52聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮新城鄉佳興冰菓室營業一甲子，招牌的檸檬汁已成為全台知名飲品，近年來大舉進攻超商市場，酸甜滋味擄獲不少饕客的嘴，但也不禁讓人好奇，這又甜、又酸的口感到底是怎麼調出來的，二代老闆楊春旺爆料，一切都是「門外漢」父親誤打誤撞調出來的。

楊春旺說，佳興冰菓室是做木工的父親接手鄰居的店面，起初賣的就是冰品類和果汁，門外漢跨足食品業自然有很多不熟的地方，爆紅的檸檬汁，就是父親「懶得削皮」，整顆切薄片打成原汁，怕太酸，隨手再加點煉乳、砂糖中和，沒想到誤打誤撞調出一杯長賣60年的不敗飲品。

佳興冰菓室除了好喝的檸檬汁，大碗料多的什錦麵也是店內招牌。楊春旺說，在冰菓室賣熱食也是父親的想法，當時父親覺得冰品只能賣半年，就想做點其他生意撐過冬天，當年適逢同在新城鄉的亞泥擴廠，大量工程師進駐當地，他的父親便想出賣麵食的念頭，為了照顧工作辛苦的工人們，店裡商品的分量不手軟，料多實在的印象也延續至今。

現在佳興冰菓室已經由第二代接手經營，楊春旺三兄妹發揮所長，將家族事業更上一層樓，店面翻修成文青風，也在新城火車站開設「懷舊款分店」，形成小聚落，近年來也有3種商品成功進軍超商市場，楊春旺說，要讓父親「誤打誤撞」的好滋味，走出新城小村落。

花蓮佳興冰菓室的檸檬汁全台知名，在新城火車站內設有懷舊款店面。記者王燕華／攝影
花蓮佳興冰菓室的檸檬汁全台知名，在新城火車站內設有懷舊款店面。記者王燕華／攝影
分享
花蓮佳興冰菓室的檸檬汁全台知名，在新城火車站內設有懷舊款店面。記者王燕華／攝影
花蓮佳興冰菓室的檸檬汁全台知名，在新城火車站內設有懷舊款店面。記者王燕華／攝影
分享
花蓮佳興冰菓室的檸檬汁全台知名，在新城火車站內設有懷舊款店面。記者王燕華／攝影
花蓮佳興冰菓室的檸檬汁全台知名，在新城火車站內設有懷舊款店面。記者王燕華／攝影
分享
花蓮佳興冰菓室的檸檬汁第二代楊春旺為老爸的檸檬汁配方「解密」。記者王燕華／攝影
花蓮佳興冰菓室的檸檬汁第二代楊春旺為老爸的檸檬汁配方「解密」。記者王燕華／攝影
分享

冰品超商果汁
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

基隆市運動會今登場 1200名選手競賽笑聲不斷

2019-06-01 13:58

台東知本光電案 卡大地布族人投票同意通過

2019-06-01 13:38

普悠瑪受難者權益保障協會今成立 為受害者爭妥適理賠

2019-06-01 12:07

蘇澳冷泉夜泡也可以 6月起營業到晚上暑假沒公休　

2019-06-01 08:02

花蓮公園陷蟲蟲危機 確認是無害紅星椿象

2019-05-31 23:51

80歲宜蘭橋 下月拆除建新橋

2019-05-31 23:42

基隆濱海風景特定區 首家民宿過關

2019-05-31 23:11

髒亂的後街變文青的幸福巷 羅東仁和社區改造大成功

2019-05-31 19:28

宜蘭春遊自行由補助超過9成 6月5日提早截止申請

2019-05-31 19:27

腸病毒疫情進入高峰期 花蓮9校停班停課

2019-05-31 19:24

國民黨中央接管花蓮立委初選 6月中旬全民調決定人選

2019-05-31 18:47

民調烏龍的痛宋瑋莉最懂 基隆立委初選不做這件事

2019-05-31 14:19

影／蒸汽火車來宜蘭 市長卻要套圈圈

2019-05-31 12:04

宜蘭聯合拍賣6月4日登場 從鐘乳石到透天厝都有

2019-05-31 09:49

宜蘭平均10人有1人患糖尿病 6月免掛號費篩檢

2019-05-31 09:29

警察嚴肅聯合勤教秒變生日會 分局長被讚接地氣

2019-05-31 09:29

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

基隆濱海風景特定區首家民宿成立 屋頂可拍色彩屋

2019-05-31 14:51

花蓮市區公園爆「蟲蟲危機」 紅星椿象讓人頭皮發麻

2019-05-31 12:12
看更多

熱門文章

柯文哲談民生汐止線：那條等於盲腸 沒有用

2019-05-31 15:44

館長自爆也有私生子？「苗栗議員、年紀很大」

2019-06-01 10:06

桃園新街溪出海口滿滿廢棄物 網友：以為到未開發國家

2019-06-01 10:49

柯文哲批汐止民生線是盲腸 新北議員：想割盲腸回台大

2019-05-31 17:07

腸病毒疫情進入高峰期 花蓮9校停班停課

2019-05-31 19:24

高市教育局長言詞氣哭女議員 韓國瑜和議長趕緊緩頰

2019-05-31 15:27

苗縣議員與館長互槓校方婉拒60萬 館長：言出必行照樣捐

2019-06-01 00:45

嘉義市府人事新異動 副市長、都發處長最慢7月底上任

2019-05-31 16:20

合歡山天坑吞沒道路 大雨攪局最快今晚搶通

2019-06-01 10:44

大量土石崩落衝進住家 老人睡夢中驚醒差點逃不出

2019-06-01 08:05

柯文哲指民生汐止線是「盲腸」 李永萍批：柯才是盲腸市長

2019-05-31 20:01

大台南公車「橘11-1」上路 麻豆直達台南省30分

2019-05-31 17:33

新北議員陳明義會勘林口塞車問題 建議設立體化交流道

2019-05-31 21:30

國民黨中央接管花蓮立委初選 6月中旬全民調決定人選

2019-05-31 18:47

扯...5千萬蓋豐原人行橋 結構有問題再花3千萬補強

2019-05-31 22:25

苗縣救災車當縣長座車 議員批：不要沒錢幫基層換裝備

2019-05-31 20:27

苗縣藍營議員與館長互槓 60萬捐款南庄國中婉拒

2019-05-31 17:17

「逾3分鐘拍照開罰」桃園抓違停 今起擴大科技執法

2019-05-31 23:25

廈門五通新碼頭6月3日啟用 提早70分鐘報到

2019-06-01 08:06

影／義联「湖內」210億投資案喊卡 陳其邁：全看高市府

2019-05-31 16:18

FUN暑假！北市推455項活動及營隊

2019-05-31 23:31

喬蛋？竊聽？柯文哲：將建立會議錄音SOP

2019-05-31 17:52

加好友有機會免費吃早餐 五星飯店「徵友」中

2019-06-01 13:42

嘉義城隍廟神尊遭竊 警方7天找回

2019-06-01 12:24

嘉縣花2800萬二備金辦活動 二度送審議員怒批：應切腹

2019-05-31 16:34

基隆市運動會今登場 1200名選手競賽笑聲不斷

2019-06-01 13:58

高雄分署聯合拍賣 精品包下殺2折 重頭戲是雙B豪華房車

2019-06-01 09:01

萬華福民平宅改建 議員喊加碼至500戶

2019-05-31 15:38

家長注意！新竹縣立幼兒園今起開放登記

2019-05-31 15:40

捷運民汐線「盲腸說」 柯文哲：中央應該出面整合

2019-06-01 14:12

不顧民汐線 李永萍：柯文哲自己才是盲腸市長

2019-05-31 19:51

兩馬運動會開幕 福州馬尾區選手76人

2019-05-31 17:47

北北基宜首長淡蘭百年古道大會師 邁向國際化最後拼圖

2019-06-01 11:21

高雄茄萣海洋專區 三中心同步動工

2019-05-31 23:57

彰化縣長王惠美接機 喜迎奪世界冠軍的曲棍球小將

2019-05-31 21:01

北市要蓋便宜公宅？北市府內有討論

2019-05-31 16:57

柯文哲動手拔礁溪溫泉空心菜 允諾幫小農行銷優質農產

2019-06-01 10:05

家長搶報夏令營 天還沒亮就排隊

2019-06-01 12:22

石門富基魚市端午節好康 消費滿3000元送5顆石門粽

2019-05-31 15:50

喜迎小三通將破2千萬人次 今加碼送大禮

2019-06-01 12:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top