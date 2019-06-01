基隆市運動會今登場 1200名選手競賽笑聲不斷

2019-06-01 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市108年度運動會今天在市立中山高中盛大登場，來自全市共1200位選手同場交流，共有26個不同機關單位組隊，運動比賽項目包含趣味競賽、球類運動競賽及身心障礙球類競賽等，現場加油聲及笑聲不斷。市長林右昌感謝各界響應組隊參與，也推廣全民運動風氣。

立委蔡適應、議長蔡旺璉、基港分公司總經理劉詩宗、基隆後備指揮部指揮官謝廣仁上校等都出席開幕式；現場匯聚市府局處與基隆各機關代表，同場競技交流聯誼，今年海科館、救國團等四隊參與，大會參加隊伍是歷年最多。

林右昌表示，基隆市運動會是每年重要體育盛事之一，有助提升運動風氣，活動精采可期。他叮嚀大家過程中注意安全，奪得佳績，感謝海科館與救國團今年組隊參與，祝福活動圓滿順利。

今天運動會由中山區體育會承辦，運動比賽項目精采豐富，包含趣味競賽、球類運動競賽及身心障礙球類競賽，由市府、學校、各區公所等26個單位同仁報名組隊，參加穿梭運球、薪火相傳、步步為營、耕耘收穫、憶兒時等趣味競賽，現場驚呼聲、加油聲不斷。