暑假熱氣球商機！台東兩五星級飯店推熱氣球優惠方案

2019-06-01 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



一年一度台東熱氣球嘉年華即將登場，台東縣兩家五星級飯店池上日暉、鹿野鹿鳴大酒店不約而同推出熱氣球方案，兩家飯店都標榜住房遊客走出飯店客房大門，讓遊客不必一大早起床，跑到鹿野高台熱氣球場地去人擠人、免排隊，就能體驗熱氣球繫留與自由飛行。

台東熱氣球活動分早、晚兩場，早場清晨5點半到7點半，晚場下午5時至7時，不少遊客為了參加早場活動往往都得凌晨3、4點就得起床趕赴活動場地排隊等候。連2年蟬聯全台最美五星飯店票選冠軍的台東池上日暉表示，今年暑假特別與負責熱氣球嘉年華的「天際航空」獨家合作，只要入住飯店，房客就可直接在飯店免費體驗熱氣球繫留及自由飛行，親子輕鬆fun暑假。池上日暉暑假住房專案活動詳情請查閱官網。

另，位於熱氣球主場地鹿野高台下方的鹿鳴大酒店今年推出熱氣球住房優惠方案，參加套裝行可免費體驗熱氣球繫留，未參加熱氣球套裝行程的住房客臨時報名熱氣球繫留，每人酌收600元。鹿鳴酒店暑假住房專案活動詳情請查閱官網: ://www.lmresort.com.tw/。