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暑假熱氣球商機！台東兩五星級飯店推熱氣球優惠方案

2019-06-01 13:36聯合報 記者羅紹平╱即時報導

一年一度台東熱氣球嘉年華即將登場，台東縣兩家五星級飯店池上日暉、鹿野鹿鳴大酒店不約而同推出熱氣球方案，兩家飯店都標榜住房遊客走出飯店客房大門，讓遊客不必一大早起床，跑到鹿野高台熱氣球場地去人擠人、免排隊，就能體驗熱氣球繫留與自由飛行。

台東熱氣球活動分早、晚兩場，早場清晨5點半到7點半，晚場下午5時至7時，不少遊客為了參加早場活動往往都得凌晨3、4點就得起床趕赴活動場地排隊等候。連2年蟬聯全台最美五星飯店票選冠軍的台東池上日暉表示，今年暑假特別與負責熱氣球嘉年華的「天際航空」獨家合作，只要入住飯店，房客就可直接在飯店免費體驗熱氣球繫留及自由飛行，親子輕鬆fun暑假。池上日暉暑假住房專案活動詳情請查閱官網

另，位於熱氣球主場地鹿野高台下方的鹿鳴大酒店今年推出熱氣球住房優惠方案，參加套裝行可免費體驗熱氣球繫留，未參加熱氣球套裝行程的住房客臨時報名熱氣球繫留，每人酌收600元。鹿鳴酒店暑假住房專案活動詳情請查閱官網: ://www.lmresort.com.tw/。

鹿鳴酒店董事長潘貴蘭指出，酒店配合台東推動熱氣球運動，多年前就自購3顆熱氣球，並培訓自己的熱氣球飛行團隊，不只在今年6月29日至8月12日熱氣球嘉年華活動期間，就連平日， 全年只要氣候與風向許可，每天上午5點半到7點半，下午4點半到6點，住房遊客只要走出飯店大廳就能在飯店的前桃花源廣場體驗熱氣球。

池上日暉今年暑假推出熱氣球方案吸客，讓住房遊客可在飯店內就近體驗熱氣球魅力。圖／...
池上日暉今年暑假推出熱氣球方案吸客，讓住房遊客可在飯店內就近體驗熱氣球魅力。圖／池上日暉提供
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台東鹿鳴酒店今年暑假主打熱氣球優惠專案吸客，讓住房遊客可在飯店內就近體驗熱氣球魅...
台東鹿鳴酒店今年暑假主打熱氣球優惠專案吸客，讓住房遊客可在飯店內就近體驗熱氣球魅力。記者羅紹平／攝影
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熱氣球嘉年華台東房客
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