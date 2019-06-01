親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北市府喬蛋風暴
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

8人並列冠軍！拼字魔人有「武功祕笈」 居然都來自這國

館長自爆也有私生子？「苗栗議員、年紀很大」

加拿大溫哥華少棒賽 花蓮富源聯隊捧回冠軍

2019-06-01 10:29中央社 花蓮縣1日電

花蓮富源少棒聯隊參加「2019年加拿大溫哥華13U國際少棒經典賽」，一路過關斬將，在冠亞軍戰中擊敗地主加拿大Braves隊，勇奪冠軍。家鄉的民眾也為選手們開心並同感榮耀。

富源少棒聯隊今天凌晨回到瑞穗家鄉，帶隊的富源國小校長蘇連西受訪說，身體勞累但精神亢奮，大家先調時差；瑞穗鄉長陳進光下週一要到學校表揚球隊。

花蓮縣政府教育處表示，花蓮富源聯隊於5月23日至26日遠征「2019年加拿大溫哥華13U國際少棒經典賽」，聯隊共15名球員，分別來自富源國小、中原國小少棒隊，由於此次參加年齡放寬，加入化仁國中3位、瑞穗國中1位、台東體中2位選手成軍。

富源聯隊在比賽中表現精彩，場場都有全壘打；冠亞軍戰中，一開始0比2落後，但第三棒曾聖安在第三局把握滿壘機會揮出一支滿貫全壘打，拉開比數，最終以10比3擊敗地主加拿大Braves隊，奪得冠軍。

縣府教育處指出，這次在加拿大溫哥華的比賽，富源聯隊的表現，讓僑胞非常興奮，包括外交部溫哥華辦事處人員、各地僑胞不辭路途遙遠，組成近千人的加油團熱情為小選手們加油。比賽時，看台上揮舞著國旗，聲勢比任何一支隊伍的啦啦隊都強大，令人感動。

此外，小選手們出賽加拿大溫哥華，除了能與不同國家的球員較量，主辦單位也安排球隊在UBC（英屬哥倫比亞大學）室內練習場練習熱身，看到國外先進的訓練設備，令小選手們大開眼界，也激勵精進球技。

加拿大溫哥華
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

蘇澳冷泉夜泡也可以 6月起營業到晚上暑假沒公休　

2019-06-01 08:02

花蓮公園陷蟲蟲危機 確認是無害紅星椿象

2019-05-31 23:51

80歲宜蘭橋 下月拆除建新橋

2019-05-31 23:42

基隆濱海風景特定區 首家民宿過關

2019-05-31 23:11

髒亂的後街變文青的幸福巷 羅東仁和社區改造大成功

2019-05-31 19:28

宜蘭春遊自行由補助超過9成 6月5日提早截止申請

2019-05-31 19:27

腸病毒疫情進入高峰期 花蓮9校停班停課

2019-05-31 19:24

國民黨中央接管花蓮立委初選 6月中旬全民調決定人選

2019-05-31 18:47

民調烏龍的痛宋瑋莉最懂 基隆立委初選不做這件事

2019-05-31 14:19

影／蒸汽火車來宜蘭 市長卻要套圈圈

2019-05-31 12:04

宜蘭聯合拍賣6月4日登場 從鐘乳石到透天厝都有

2019-05-31 09:49

宜蘭平均10人有1人患糖尿病 6月免掛號費篩檢

2019-05-31 09:29

警察嚴肅聯合勤教秒變生日會 分局長被讚接地氣

2019-05-31 09:29

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

基隆濱海風景特定區首家民宿成立 屋頂可拍色彩屋

2019-05-31 14:51

花蓮市區公園爆「蟲蟲危機」 紅星椿象讓人頭皮發麻

2019-05-31 12:12

再多走幾趟吧！80歲的宜蘭橋 7月拆除走入歷史

2019-05-31 09:16
看更多

熱門文章

柯文哲談民生汐止線：那條等於盲腸 沒有用

2019-05-31 15:44

「竊聽我辭職！」 簡舒培嗆柯文哲：如非竊聽你退出政壇嗎

2019-05-31 15:00

違規停車小心挨罰！桃園6月起擴大科技執法

2019-05-31 14:21

簡舒培控「喬蛋」 柯文哲怒嗆：新潮流不倒 台灣不會好

2019-05-31 13:08

豐原人行橋完工卻不開放 再花3000萬補強結構？

2019-05-31 14:46

喬蛋錄音自保者不只1人？ 簡舒培：我保證錄音絕非竊聽

2019-05-31 12:56

吳子嘉要幫出50萬 讓苗縣議員鄭聚然叫館長「爸爸」

2019-05-31 11:16

睽違20年！斗六到草嶺公車復駛 可隨招隨停、預約搭車

2019-05-31 11:49

高市教育局長言詞氣哭女議員 韓國瑜和議長趕緊緩頰

2019-05-31 15:27

柯文哲批汐止民生線是盲腸 新北議員：想割盲腸回台大

2019-05-31 17:07

陳其邁：大林蒲遷村案最快下周核定 全力與高市府合作

2019-05-31 11:48

苗縣議員與館長互槓校方婉拒60萬 館長：言出必行照樣捐

2019-06-01 00:45

影／蒸汽火車來宜蘭 市長卻要套圈圈

2019-05-31 12:04

腸病毒疫情進入高峰期 花蓮9校停班停課

2019-05-31 19:24

嘉義市府人事新異動 副市長、都發處長最慢7月底上任

2019-05-31 16:20

基隆濱海風景特定區首家民宿成立 屋頂可拍色彩屋

2019-05-31 14:51

館長自爆也有私生子？「苗栗議員、年紀很大」

2019-06-01 10:06

柯文哲指民生汐止線是「盲腸」 李永萍批：柯才是盲腸市長

2019-05-31 20:01

大量土石崩落衝進住家 老人睡夢中驚醒差點逃不出

2019-06-01 08:05

花蓮市區公園爆「蟲蟲危機」 紅星椿象讓人頭皮發麻

2019-05-31 12:12

新竹單親爸猝死留14歲獨子 男幫募款辦後事遭質疑

2019-05-31 14:42

影／嗆簡舒培錄音檔抹黑 柯文哲：我坦蕩蕩沒拿錢

2019-05-31 11:35

喬蛋錄音／綠議員要求做會議紀錄公開上網 柯文哲2字回應

2019-05-31 15:01

大台南公車「橘11-1」上路 麻豆直達台南省30分

2019-05-31 17:33

國民黨中央接管花蓮立委初選 6月中旬全民調決定人選

2019-05-31 18:47

國民黨屏東縣黨部「起死回生」 立委初選作業下周公告

2019-05-31 14:22

新北議員陳明義會勘林口塞車問題 建議設立體化交流道

2019-05-31 21:30

苗縣救災車當縣長座車 議員批：不要沒錢幫基層換裝備

2019-05-31 20:27

29歲製月琴師組牽亡歌團 總統：不會讓你們孤單

2019-05-31 13:29

民調烏龍的痛宋瑋莉最懂 基隆立委初選不做這件事

2019-05-31 14:19

扯...5千萬蓋豐原人行橋 結構有問題再花3千萬補強

2019-05-31 22:25

苗縣藍營議員與館長互槓 60萬捐款南庄國中婉拒

2019-05-31 17:17

新北市「大臺北都會公園」 榮獲2019全球卓越建設獎肯定

2019-05-31 11:52

廈門五通新碼頭6月3日啟用 提早70分鐘報到

2019-06-01 08:06

影／義联「湖內」210億投資案喊卡 陳其邁：全看高市府

2019-05-31 16:18

遭質疑集體「喬蛋」 柯文哲：首長一起討論很正常

2019-05-31 15:02

校園內電子菸成毒品入門 新北議員要求市府更主動管制

2019-05-31 11:11

喬蛋？竊聽？柯文哲：將建立會議錄音SOP

2019-05-31 17:52

「逾3分鐘拍照開罰」桃園抓違停 今起擴大科技執法

2019-05-31 23:25

林智堅向荷蘭恩荷芬市新創企業招商 盼外資進駐竹科X

2019-05-31 14:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top