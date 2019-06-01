加拿大溫哥華少棒賽 花蓮富源聯隊捧回冠軍

2019-06-01 10:29 中央社 花蓮縣1日電



花蓮富源少棒聯隊參加「2019年加拿大溫哥華13U國際少棒經典賽」，一路過關斬將，在冠亞軍戰中擊敗地主加拿大Braves隊，勇奪冠軍。家鄉的民眾也為選手們開心並同感榮耀。

富源少棒聯隊今天凌晨回到瑞穗家鄉，帶隊的富源國小校長蘇連西受訪說，身體勞累但精神亢奮，大家先調時差；瑞穗鄉長陳進光下週一要到學校表揚球隊。

花蓮縣政府教育處表示，花蓮富源聯隊於5月23日至26日遠征「2019年加拿大溫哥華13U國際少棒經典賽」，聯隊共15名球員，分別來自富源國小、中原國小少棒隊，由於此次參加年齡放寬，加入化仁國中3位、瑞穗國中1位、台東體中2位選手成軍。

富源聯隊在比賽中表現精彩，場場都有全壘打；冠亞軍戰中，一開始0比2落後，但第三棒曾聖安在第三局把握滿壘機會揮出一支滿貫全壘打，拉開比數，最終以10比3擊敗地主加拿大Braves隊，奪得冠軍。

縣府教育處指出，這次在加拿大溫哥華的比賽，富源聯隊的表現，讓僑胞非常興奮，包括外交部溫哥華辦事處人員、各地僑胞不辭路途遙遠，組成近千人的加油團熱情為小選手們加油。比賽時，看台上揮舞著國旗，聲勢比任何一支隊伍的啦啦隊都強大，令人感動。

此外，小選手們出賽加拿大溫哥華，除了能與不同國家的球員較量，主辦單位也安排球隊在UBC（英屬哥倫比亞大學）室內練習場練習熱身，看到國外先進的訓練設備，令小選手們大開眼界，也激勵精進球技。