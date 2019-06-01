親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北市府喬蛋風暴
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

大量土石崩落衝進住家 老人睡夢中驚醒差點逃不出

蘇澳冷泉夜泡也可以 6月起營業到晚上暑假沒公休　

2019-06-01 08:02聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣蘇澳鎮公所今天宣布，蘇澳冷泉可以夜泡，明天（6月1日）起，每天營業時間從上...
宜蘭縣蘇澳鎮公所今天宣布，蘇澳冷泉可以夜泡，明天（6月1日）起，每天營業時間從上午9點半，延長到晚上7點半，暑假天天營業，並暫停公休。圖／蘇澳鎮公所提供
分享
宜蘭縣蘇澳冷泉公園新園區完工在即，蘇澳鎮公所為為迎接炎夏消暑遊客，6月1日起延長個人湯屋營業時間至晚上7點半，暑假期間每天開放，同時暫停公休，遊客不用趕時間，可以好好體驗蘇澳冷泉魅力。

蘇澳鎮長李明哲表示，蘇澳冷泉終年攝氏22度，冬日泡湯身體發熱可禦寒，夏日泡湯，猶如浸泡冰涼碳酸汽水中，涼爽暢快，蘇澳冷泉美名長年吸引各地遊客來訪體驗，因炎夏將至，冷泉泡湯人數逐漸增加，為滿足各地遊客泡湯需求，延長傳統個人湯屋營業時間，遊客有更充裕的時間泡湯。

蘇澳冷泉6月1日起起，每天營業時間從上午9點半，延長到晚上7點半，暑假天天營業，並暫停公休。除蘇澳冷泉傳統個人湯屋延長營業時間，鎮公所表示，阿里史冷泉區及男女浴池也同步開始收費，全票70元半票40元，3歲以下及蘇澳鎮民免費入場，收費時間為每天上午9點到晚上6點。

鎮公所指出，蘇澳冷泉再造工程已進入收尾階段，現正籌備開幕系列活動，預告今年暑假將帶給各地遊客全新的冷泉鮮體驗，屆時歡迎民眾一同共襄盛舉，到蘇澳瘋冷泉、嗨一夏，詳細服務資訊請洽蘇澳冷泉個人湯屋（03）9960645詢問，個人湯屋地址：蘇澳鎮冷泉路6-4號。

宜蘭縣蘇澳鎮公所今天宣布，蘇澳冷泉可以夜泡，明天（6月1日）起，每天營業時間從上...
宜蘭縣蘇澳鎮公所今天宣布，蘇澳冷泉可以夜泡，明天（6月1日）起，每天營業時間從上午9點半，延長到晚上7點半，暑假天天營業，並暫停公休。圖／蘇澳鎮公所提供
分享

冷泉蘇澳李明哲
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

花蓮公園陷蟲蟲危機 確認是無害紅星椿象

2019-05-31 23:51

80歲宜蘭橋 下月拆除建新橋

2019-05-31 23:42

基隆濱海風景特定區 首家民宿過關

2019-05-31 23:11

髒亂的後街變文青的幸福巷 羅東仁和社區改造大成功

2019-05-31 19:28

宜蘭春遊自行由補助超過9成 6月5日提早截止申請

2019-05-31 19:27

腸病毒疫情進入高峰期 花蓮9校停班停課

2019-05-31 19:24

國民黨中央接管花蓮立委初選 6月中旬全民調決定人選

2019-05-31 18:47

民調烏龍的痛宋瑋莉最懂 基隆立委初選不做這件事

2019-05-31 14:19

影／蒸汽火車來宜蘭 市長卻要套圈圈

2019-05-31 12:04

宜蘭聯合拍賣6月4日登場 從鐘乳石到透天厝都有

2019-05-31 09:49

宜蘭平均10人有1人患糖尿病 6月免掛號費篩檢

2019-05-31 09:29

警察嚴肅聯合勤教秒變生日會 分局長被讚接地氣

2019-05-31 09:29

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

基隆濱海風景特定區首家民宿成立 屋頂可拍色彩屋

2019-05-31 14:51

花蓮市區公園爆「蟲蟲危機」 紅星椿象讓人頭皮發麻

2019-05-31 12:12

再多走幾趟吧！80歲的宜蘭橋 7月拆除走入歷史

2019-05-31 09:16
看更多

熱門文章

柯文哲談民生汐止線：那條等於盲腸 沒有用

2019-05-31 15:44

「竊聽我辭職！」 簡舒培嗆柯文哲：如非竊聽你退出政壇嗎

2019-05-31 15:00

違規停車小心挨罰！桃園6月起擴大科技執法

2019-05-31 14:21

簡舒培控「喬蛋」 柯文哲怒嗆：新潮流不倒 台灣不會好

2019-05-31 13:08

豐原人行橋完工卻不開放 再花3000萬補強結構？

2019-05-31 14:46

吳子嘉要幫出50萬 讓苗縣議員鄭聚然叫館長「爸爸」

2019-05-31 11:16

喬蛋錄音自保者不只1人？ 簡舒培：我保證錄音絕非竊聽

2019-05-31 12:56

睽違20年！斗六到草嶺公車復駛 可隨招隨停、預約搭車

2019-05-31 11:49

高市教育局長言詞氣哭女議員 韓國瑜和議長趕緊緩頰

2019-05-31 15:27

陳其邁：大林蒲遷村案最快下周核定 全力與高市府合作

2019-05-31 11:48

柯文哲批汐止民生線是盲腸 新北議員：想割盲腸回台大

2019-05-31 17:07

影／蒸汽火車來宜蘭 市長卻要套圈圈

2019-05-31 12:04

嘉義市府人事新異動 副市長、都發處長最慢7月底上任

2019-05-31 16:20

基隆濱海風景特定區首家民宿成立 屋頂可拍色彩屋

2019-05-31 14:51

250元補習班發票兌中千萬元 黃敏惠祝賀沾喜氣

2019-05-31 10:46

苗縣議員與館長互槓校方婉拒60萬 館長：言出必行照樣捐

2019-06-01 00:45

腸病毒疫情進入高峰期 花蓮9校停班停課

2019-05-31 19:24

柯文哲指民生汐止線是「盲腸」 李永萍批：柯才是盲腸市長

2019-05-31 20:01

警察嚴肅聯合勤教秒變生日會 分局長被讚接地氣

2019-05-31 09:29

路基流失 翠峰派出所到合歡山雙向禁止通行

2019-05-31 10:41

花蓮市區公園爆「蟲蟲危機」 紅星椿象讓人頭皮發麻

2019-05-31 12:12

影／嗆簡舒培錄音檔抹黑 柯文哲：我坦蕩蕩沒拿錢

2019-05-31 11:35

新竹單親爸猝死留14歲獨子 男幫募款辦後事遭質疑

2019-05-31 14:42

喬蛋錄音／綠議員要求做會議紀錄公開上網 柯文哲2字回應

2019-05-31 15:01

宜蘭平均10人有1人患糖尿病 6月免掛號費篩檢

2019-05-31 09:29

大台南公車「橘11-1」上路 麻豆直達台南省30分

2019-05-31 17:33

宜蘭聯合拍賣6月4日登場 從鐘乳石到透天厝都有

2019-05-31 09:49

國民黨中央接管花蓮立委初選 6月中旬全民調決定人選

2019-05-31 18:47

國民黨屏東縣黨部「起死回生」 立委初選作業下周公告

2019-05-31 14:22

大量土石崩落衝進住家 老人睡夢中驚醒差點逃不出

2019-06-01 08:05

苗縣救災車當縣長座車 議員批：不要沒錢幫基層換裝備

2019-05-31 20:27

爆「喬蛋」錄音帶 簡舒培：會議應不只一場

2019-05-31 09:52

新北議員陳明義會勘林口塞車問題 建議設立體化交流道

2019-05-31 21:30

民調烏龍的痛宋瑋莉最懂 基隆立委初選不做這件事

2019-05-31 14:19

29歲製月琴師組牽亡歌團 總統：不會讓你們孤單

2019-05-31 13:29

扯...5千萬蓋豐原人行橋 結構有問題再花3千萬補強

2019-05-31 22:25

苗縣藍營議員與館長互槓 60萬捐款南庄國中婉拒

2019-05-31 17:17

新北市「大臺北都會公園」 榮獲2019全球卓越建設獎肯定

2019-05-31 11:52

影／義联「湖內」210億投資案喊卡 陳其邁：全看高市府

2019-05-31 16:18

遭質疑集體「喬蛋」 柯文哲：首長一起討論很正常

2019-05-31 15:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top