蘇澳冷泉夜泡也可以 6月起營業到晚上暑假沒公休

2019-06-01 08:02 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣蘇澳鎮公所今天宣布，蘇澳冷泉可以夜泡，明天（6月1日）起，每天營業時間從上午9點半，延長到晚上7點半，暑假天天營業，並暫停公休。圖／蘇澳鎮公所提供 分享 facebook 宜蘭縣蘇澳鎮冷泉公園新園區完工在即，蘇澳鎮公所為為迎接炎夏消暑遊客，6月1日起延長個人湯屋營業時間至晚上7點半，暑假期間每天開放，同時暫停公休，遊客不用趕時間，可以好好體驗蘇澳冷泉魅力。

蘇澳鎮長李明哲表示，蘇澳冷泉終年攝氏22度，冬日泡湯身體發熱可禦寒，夏日泡湯，猶如浸泡冰涼碳酸汽水中，涼爽暢快，蘇澳冷泉美名長年吸引各地遊客來訪體驗，因炎夏將至，冷泉泡湯人數逐漸增加，為滿足各地遊客泡湯需求，延長傳統個人湯屋營業時間，遊客有更充裕的時間泡湯。

蘇澳冷泉6月1日起起，每天營業時間從上午9點半，延長到晚上7點半，暑假天天營業，並暫停公休。除蘇澳冷泉傳統個人湯屋延長營業時間，鎮公所表示，阿里史冷泉區及男女浴池也同步開始收費，全票70元半票40元，3歲以下及蘇澳鎮民免費入場，收費時間為每天上午9點到晚上6點。