模型車奔馳極地展生命 崇右學生奪莫斯科國際攝影金獎

2019-05-31 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



2019年全世界最矚目攝影賽事之一莫斯科國際攝影獎（MIFA）今天出爐，崇右影藝大學攝影學士學位學程在主任胡齊元指導下共抱回了7面獎牌；三年級學生陳允楷以「Dream Bigger」抱回金獎，類似魔術師的光繪技術加上豐沛的想像力讓模型車有了生命，奔馳在極地氣候中，如入無人之地，畫面充滿驚奇。

王瑋蓉分別以「Cookie」以及「Taipei Night」二件作品獲得銀獎，其中產品攝影類「Cookie」以細膩的光影來表現點心的質感與營造整體氛圍受到評審青睞，而「Taipei Night」則是以純熟的變焦技術來呈現台北夜景，讓觀者從另一個角度看見台北之美。

而一年級新生陳信瑝與剛獲得兩岸四地青年攝影大賽一等獎的吳俊諺，雖然在此次比賽成績未見突出，不過獲得榮譽獎也算是一種肯定。得獎學生王瑋蓉在學校的全力支持下受邀飛往莫斯科中心參與頒獎與開幕展覽，不但為校爭光，也讓全世界看見台灣在攝影的亮眼表現。

崇右影藝大學在董事長林金水與校長俞維昇的領導下，不斷給予攝影學士學位學程各項補助，而攝影學程亦在短短2年多的時間分別拿下美國IPA、法國PX3以及日本TIFA大獎的肯定，這回再拿下MIFA莫斯科國際攝影獎，代表著崇右攝影學程在攝影教育上的努力獲得豐碩成果。