髒亂的後街變文青的幸福巷 羅東仁和社區改造大成功

2019-05-31 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣羅東鎮仁和社區原有巷弄，因常有垃圾與雜物堆積，路面失修、不平有坑洞，造成居民行不友善，經多次會勘及溝通，決定以「南門路50巷」2處與「民族路43巷」1處，改造與改善。

陳曉玲、陳國順等2位社區規畫師，在社造老師林奠鴻的輔導及理事長陳圳茂支持下，帶領社區志工藍亮如、邱清發、林惜等人，與仁和社區25戶居民動手，成功打造巷弄空間，翻轉仁和巷弄意象。原本髒亂不堪、垃圾成堆的後巷，如今成為環境優雅、充滿文化氣息的廊道。

宜蘭縣政府社會處今天與羅東鎮仁和社區發表成果，邀遊客一起來感受到仁和巷弄新氣象。

社會處表示，陳曉玲、陳國順在102、104及107年，參與宜蘭縣政府社會處委託財團法人台大城鄉基金會宜蘭分會辦理的社區規畫師駐地輔導計畫，102年辦彩繪記憶的壁畫，104年走尋巷弄的回憶，改善巷弄空間，去年擴大改善其他連結的巷弄，以點線面方式擴展出去，讓社區有新氣象。

計畫執行過程，獲得社區居民參與及支持，改變社區居民的生活態度與習慣，同時也改變了仁和社區的巷弄文化與居住環境。

社會處指出，施作過程，順利取得南門路50巷12戶、民族路43巷13戶，計25戶的土地使用同意書，並獲得羅東鎮公所支持，協助完成南門路50巷鋪面鋪設鐵平石，顯示社區營造最重要的事，就是透過由下而上的公民參與、討論社區公共議題，公私協力達到社區營造最大效益。