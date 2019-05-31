親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北市府喬蛋風暴
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

合歡山公路破大洞 翠峰到合歡山遊客中心雙向封閉

髒亂的後街變文青的幸福巷 羅東仁和社區改造大成功

2019-05-31 19:28聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣羅東鎮仁和社區原有巷弄，因常有垃圾與雜物堆積，路面失修、不平有坑洞，造成居民行不友善，經多次會勘及溝通，決定以「南門路50巷」2處與「民族路43巷」1處，改造與改善。

陳曉玲、陳國順等2位社區規畫師，在社造老師林奠鴻的輔導及理事長陳圳茂支持下，帶領社區志工藍亮如、邱清發、林惜等人，與仁和社區25戶居民動手，成功打造巷弄空間，翻轉仁和巷弄意象。原本髒亂不堪、垃圾成堆的後巷，如今成為環境優雅、充滿文化氣息的廊道。

宜蘭縣政府社會處今天與羅東鎮仁和社區發表成果，邀遊客一起來感受到仁和巷弄新氣象。

社會處表示，陳曉玲、陳國順在102、104及107年，參與宜蘭縣政府社會處委託財團法人台大城鄉基金會宜蘭分會辦理的社區規畫師駐地輔導計畫，102年辦彩繪記憶的壁畫，104年走尋巷弄的回憶，改善巷弄空間，去年擴大改善其他連結的巷弄，以點線面方式擴展出去，讓社區有新氣象。

計畫執行過程，獲得社區居民參與及支持，改變社區居民的生活態度與習慣，同時也改變了仁和社區的巷弄文化與居住環境。

社會處指出，施作過程，順利取得南門路50巷12戶、民族路43巷13戶，計25戶的土地使用同意書，並獲得羅東鎮公所支持，協助完成南門路50巷鋪面鋪設鐵平石，顯示社區營造最重要的事，就是透過由下而上的公民參與、討論社區公共議題，公私協力達到社區營造最大效益。

社會處長劉富美今天說 ，縣長林姿妙十分重視社區營造議題，將持續培養社區規畫師為社區營造的種子，散播社造概念，進而影響更多社區居民，齊心打造在地居民理想的社區。

宜蘭縣政府社會處今天與羅東鎮仁和社區發表成果，邀遊客一起來感受到仁和巷弄新氣象。...
宜蘭縣政府社會處今天與羅東鎮仁和社區發表成果，邀遊客一起來感受到仁和巷弄新氣象。圖／宜蘭縣政府提供
分享
宜蘭縣羅東鎮仁和社區巷弄，常有垃圾與雜物堆積，路面失修、不平有坑洞，經社區改造，...
宜蘭縣羅東鎮仁和社區巷弄，常有垃圾與雜物堆積，路面失修、不平有坑洞，經社區改造，如今成為環境優雅、充滿文化氣息的廊道。圖／宜蘭縣政府提供
分享

社區營造羅東林姿妙
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

民調烏龍的痛宋瑋莉最懂 基隆立委初選不做這件事

2019-05-31 14:19

宜蘭春遊自行由補助超過9成 6月5日提早截止申請

2019-05-31 19:27

腸病毒疫情進入高峰期 花蓮9校停班停課

2019-05-31 19:24

國民黨中央接管花蓮立委初選 6月中旬全民調決定人選

2019-05-31 18:47

基隆濱海風景特定區首家民宿成立 屋頂可拍色彩屋

2019-05-31 14:51

花蓮市區公園爆「蟲蟲危機」 紅星椿象讓人頭皮發麻

2019-05-31 12:12

影／蒸汽火車來宜蘭 市長卻要套圈圈

2019-05-31 12:04

宜蘭聯合拍賣6月4日登場 從鐘乳石到透天厝都有

2019-05-31 09:49

宜蘭平均10人有1人患糖尿病 6月免掛號費篩檢

2019-05-31 09:29

警察嚴肅聯合勤教秒變生日會 分局長被讚接地氣

2019-05-31 09:29

再多走幾趟吧！80歲的宜蘭橋 7月拆除走入歷史

2019-05-31 09:16

台東消防機器人報到 隧道救火尖兵

2019-05-30 23:52

端午遊花蓮 交通3大優惠

2019-05-30 23:49

基隆大武崙排水工程動工 新北淡金路應急工程奏效

2019-05-30 23:28

1人燒稻草全受罰 東縣府惹怨

2019-05-30 22:58

施政滿意創基隆史上最高卻成遺珠 林右昌：加油努力

2019-05-30 19:54

影／外籍神父為身障孩子無私奉獻 懷恩與聯合報再送暖

2019-05-30 18:08

影／6月1日上不上凱道挺「韓」？ 徐榛蔚這麼說

2019-05-30 18:00

許效舜選市長？議員：基隆市民藍綠之外另一種選擇

2019-05-30 17:23

影／施政滿意度4.5顆星 林姿妙：成果屬於大家

2019-05-30 16:18

基隆潮境海灣節6月登場 林右昌將搭帆船從石垣到基隆

2019-05-30 14:16

一株一顆壯圍哈密瓜季來了 警啟動護瓜行動

2019-05-30 14:11

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

柯文哲怒「被竊聽」！林洲民打臉：熱烈對話 無關竊聽

2019-05-31 08:27

高雄市府將調整人事 韓國瑜撇「忠臣名單」

2019-05-30 20:27

柯文哲談民生汐止線：那條等於盲腸 沒有用

2019-05-31 15:44

喬蛋錄音柯P爆怒 藍議員：首次支持柯市府別息事寧人

2019-05-31 08:29

頭份交流道尖峰壅塞 公所爭建頭份北橫交流道露曙光

2019-05-30 19:56

簡舒培控「喬蛋」 柯文哲怒嗆：新潮流不倒 台灣不會好

2019-05-31 13:08

「竊聽我辭職！」 簡舒培嗆柯文哲：如非竊聽你退出政壇嗎

2019-05-31 15:00

韓國瑜夜宿單親爸爸家庭 傾聽單親心聲

2019-05-30 23:14

議員爆「喬蛋」錄音 柯文哲爆怒：誰給妳的？

2019-05-30 23:44

違規停車小心挨罰！桃園6月起擴大科技執法

2019-05-31 14:21

施政滿意創基隆史上最高卻成遺珠 林右昌：加油努力

2019-05-30 19:54

吳子嘉要幫出50萬 讓苗縣議員鄭聚然叫館長「爸爸」

2019-05-31 11:16

動物彩繪列車回來了！6月3日停靠通霄 送白沙屯媽小神衣

2019-05-31 08:05

種無毒芒果被笑傻瓜農夫 他們花14年證明「三贏農法」

2019-05-30 20:00

喬蛋錄音自保者不只1人？ 簡舒培：我保證錄音絕非竊聽

2019-05-31 12:56

27年前林靖娟火場捨身救學童 鄭文燦支持設紀念公園

2019-05-30 22:46

豐原人行橋完工卻不開放 再花3000萬補強結構？

2019-05-31 14:46

高市教育局長言詞氣哭女議員 韓國瑜和議長趕緊緩頰

2019-05-31 15:27

上任第六宿！韓國瑜夜宿大社單親爸爸家庭

2019-05-30 21:58

睽違20年！斗六到草嶺公車復駛 可隨招隨停、預約搭車

2019-05-31 11:49

苗栗宜居？議員：苗縣4年1萬5千多人遷出 變成「台中漂」

2019-05-30 21:06

陳其邁：大林蒲遷村案最快下周核定 全力與高市府合作

2019-05-31 11:48

陳以真代表時代力量參選？前競選團隊：完全是謠言

2019-05-30 20:56

影／蒸汽火車來宜蘭 市長卻要套圈圈

2019-05-31 12:04

警察嚴肅聯合勤教秒變生日會 分局長被讚接地氣

2019-05-31 09:29

基隆濱海風景特定區首家民宿成立 屋頂可拍色彩屋

2019-05-31 14:51

子弟兵勤上節目 柯文哲挨酸養名嘴團

2019-05-31 00:03

250元補習班發票兌中千萬元 黃敏惠祝賀沾喜氣

2019-05-31 10:46

嘉義市府人事新異動 副市長、都發處長最慢7月底上任

2019-05-31 16:20

宜蘭平均10人有1人患糖尿病 6月免掛號費篩檢

2019-05-31 09:29

花蓮市區公園爆「蟲蟲危機」 紅星椿象讓人頭皮發麻

2019-05-31 12:12

影／嗆簡舒培錄音檔抹黑 柯文哲：我坦蕩蕩沒拿錢

2019-05-31 11:35

路基流失 翠峰派出所到合歡山雙向禁止通行

2019-05-31 10:41

柯文哲批汐止民生線是盲腸 新北議員：想割盲腸回台大

2019-05-31 17:07

重現百年前木造桃園火車站 建築模型大師將封刀

2019-05-31 08:07

縣市長民調／盧秀燕6 都墊底虛心檢討 林明溱5星獲綠議員鼓掌

2019-05-30 23:39

喬蛋錄音／綠議員要求做會議紀錄公開上網 柯文哲2字回應

2019-05-31 15:01

國民黨屏東縣黨部「起死回生」 立委初選作業下周公告

2019-05-31 14:22

爆「喬蛋」錄音帶 簡舒培：會議應不只一場

2019-05-31 09:52

再多走幾趟吧！80歲的宜蘭橋 7月拆除走入歷史

2019-05-31 09:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top