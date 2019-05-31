影／護理兼管防火被起訴 宜蘭議員聲援：天使救人護理無罪

2019-05-31 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



衛生福利部台北醫院護理之家去年8月火警，造成多人傷亡，檢方偵結，認為負責防火管理、監督的2名護理人員有疏忽，依業務過失致死罪嫌起訴，重挫護理人員士氣，引發各界及各縣市護理師護士公會響應護理公會全聯會發起｢護理師非超人，回歸專業顧病人｣連署。

宜蘭縣議員黃定和、黃建勇、林義剛、黃琤婷今天聲援，主張讓專業回歸專業，尊重生命，讓醫護專注本業。

黃定和等人表示，護理人員並非消防專業人員，即使護理人員經過消防法規所規範的受訓18小時，仍與專業消防人員無法比較，消防重責事關人命安全，由不具專業知識的人員兼任防火管理人，或用電安全人員，無法確保場所安全護理人員受委任專業以外的工作，還要承擔意外發生時的刑責，犧牲的不只是病人的權益，更打擊並影響了醫護人員的熱情與專業，因此，主張安全問題不可馬虎，尊重生命，讓醫護專注本業。

對此，宜蘭縣政府衛生局表示，十分重視這項議題，5月4日國際護師節與宜蘭縣護理師護士公會共同發聲，響應｢天使救人 護理無罪｣，希望中央相關法令能盡速修訂，讓護理人員盡早回歸專業，全心守護民眾健康。

衛生局表示，經調查轄內所管轄醫院、護理機構、老人福利機構防火管理員職務設置狀況，轄內醫院均由非護理人員擔任防火管理人，而醫院附屬之護理之家只有少數由護理人員擔任防火管理人，衛生局已建議這些醫院調整職務調整。

另外，其他老人福利機構、一般護理之家及產後護理機構，仍有少數護理人員擔任防火管理人，主要是因其負責人本身即為護理人員，即屬於該場所的管理權人，因為依據消防法第2條所稱管理權人，是指依法令或契約對各該場所有實際支配管理權者，其屬法人者，為其負責人。

衛生局指出，管理權人有權責自行決定遴用防火管理人，負責監督管理場所內的防火管理事項，因此，仍需未來中央相關法令規範確定，中央也朝向免由護理人員兼任防火管理人方向研擬討論。