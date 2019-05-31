解決垃圾問題 台東縣府傾向啟用焚化廠

2019-05-31 15:29 中央社 台東縣31日電



為解決縣內垃圾問題，台東縣政府傾向啟用閒置的焚化廠，台東縣環保局長謝清泉今天指出，焚化廠若啟用後可再使用20年，且不會有空污問題。

台東縣內鄉鎮市垃圾掩埋場處理量過半數已達飽和，加上運送外縣市處理越來越困難，這次台東縣議會定期大會許多縣議員憂心垃圾危機。台東縣長饒慶鈴、謝清泉答覆縣議員質詢時主張，傾向啟用焚化廠，並在近日辦理說明會。

台東垃圾焚化廠於民國94年完工，但因民眾抗爭、台東縣政府與廠商的履約爭議等，無法順利營運，持續閒置，行政院公共工程委員會因此於102年12月將其納入活化閒置公共設施列管至今。

謝清泉指出，台東垃圾焚化廠完工至今已14年，部分民眾認為焚化廠年限為20年，若花2年半時間修繕啟用，是否只剩3年多的使用壽命。

他說，全台營運中的焚化廠原規劃年限大多為20年，並已陸續屆齡，環保署目前補助全台各焚化廠進行延役工程，將投入焚化廠建造經費的20%至30%費用進行設備修繕，更新升級後，可再使用20年。台東焚化廠規劃以此模式進行，在修繕更新升級後，可再使用20年。

有關民眾擔心空污問題，謝清泉表示，焚化廠若啟用後，規劃更新升級將朝三個面向進行，首先，將會採用國際最新空污防治技術，減低環境影響；其次，強化發電能力，創造自給自足綠色電能；最後，優化操作穩定度，提升信賴感。

至於民眾最關心的戴奧辛問題，他指出，規劃將廢氣淨化系統改採觸媒式濾袋，讓通過的氣態戴奧辛在濾袋中分解，成為無害的二氧化碳、水、微量的氫氯酸，日本近年多數焚化廠導入此系統後，戴奧辛排放濃度銳減逾9成，遠低於法規許可濃度標準。

謝清泉表示，焚燒稻草所產生戴奧辛是焚化廠排放的200多倍，台東焚化廠啟用前還要再花費新台幣1億元建置更好的空污防治設備，讓排放量低於法規的20%以下，加上有海洋及高山對流，不會產生空污問題。

謝清泉強調，會成立監督委員會，請民眾、環團共同監督，如果空污排放未達法規標準，就不會啟用。