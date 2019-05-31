基隆濱海風景特定區首家民宿成立 屋頂可拍色彩屋超讚

2019-05-31 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



「基隆濱海風景特定區」去年經交通部核定通過，經歷了半年多的努力，在風景特定區內第一家民宿「粼島旅宿」核准設立了，頂樓觀景平台視野極佳，可將熱門的打卡景點正濱漁港彩色屋及基隆港景致盡收眼底，極具特色。

基隆濱海風景特定區是全台第一個都會型濱海風景特定區，劃定面積共約670公頃，行政區含括中正區、中山區及仁愛區，主要資源以山海港都風貌、濱海地質生態及豐富的人文歷史文化為主軸。透過風景區劃設可推動觀光發展，包括民宿、餐廳等觀光服務設施設立，同時也建立優質的觀光發展環境。

市府交旅處指出，過去基隆七堵及暖暖區的非都市土地可申設民宿，但僅有1家合法民宿業者，現在，因為基隆濱海風景特定區劃設，為民宿發展增加了大利基。在大家的引頸期盼中，「粼島旅宿」昨天獲准成立了。

粼島旅宿是由一名青年返鄉創業打造，位在正濱漁港旁的正濱路上，日治時期這裡曾是台灣的第一大漁港，後來漁業漸漸沒落卻也讓這裡留下許多值得玩味的景觀與文化，在民宿周邊擁有像是阿根納造船廠、正濱漁港彩色屋、阿根納造船廠、和平島公園、海科館、潮境公園、八斗子車站等熱門的景點外，還有傳統的米苔目、吉古拉、海鮮餐廳等。

基隆除沿海的海岸特殊景觀以及餐飲文化外，漁村文化更是在地的特色之一，粼島旅宿希望能提供旅客體驗充滿文化的漁港生活，更和在地的藝術團體合作推出5間各式房型，供旅客體驗選擇。

另外，民宿也會免費贈送來到旅店的客人一份極度私密的景點地圖，提供舒適的共享廚房供住宿旅客使用，視野極佳頂樓觀景平台，更將熱門的打卡景點正濱漁港彩色屋及基隆港景致盡收眼底，極具地方特色。

交旅處副處長王英哲表示，近年市府透過結合地方創生，吸引青年返鄉創業，引動基隆市民對這個城市的認同，讓小鎮旅遊成為未來本市的觀光特色。希望未來吸引更多旅宿業者進駐基隆。

民眾若有興趣申請民宿，可上市府交通旅遊處網站(https://tourism.klcg.gov.tw/)/檔案下載/民宿申請相關表單區下載。申請人符合「民宿管理辦法」相關規定並檢具申請書及備妥相關文件向市府交通旅遊處提出申請。但為維護旅客住宿安全及合法旅宿業者權益，應符合「民宿管理辦法」第8條建築物使用用途以住宅為限、由建築物實際使用人自行經營等相關規定並經本府核發民宿登記證及專用標識牌，才能營業。