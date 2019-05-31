民調烏龍的痛宋瑋莉最懂 基隆立委初選不做這件事

2019-05-31 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



去年初國民黨基隆市長初選，上午移民署前署長謝立功以差距不到1%勝出，後來發現資料誤植，下午重算後確認宋瑋莉以1.5%勝出。「宋上謝下」大逆轉，被稱為史上最大民調烏龍。宋瑋莉捲土重來參選立委，黨內初選6月2、3、4日民調，5日上午10時公布結果，但9點半會先開「發布會前會議」，確認無誤後再對外公布。

「上次妳深受其害，所以不想這種烏龍事件再發生？」記者問，市議員宋瑋莉證實，就是為了避免再出現烏龍，這次大家一起檢視，先開會前會再開放採訪，她說，市長初選民調烏龍對她造成很大很大的傷害，到現在她都還很受傷。

去年國民黨市長初選，在市黨部現場拆封民調結果，三家民調平均，謝立功42.754%，宋瑋莉42.019%，介文汲15.227%，但到了下午，出包的民調公司發現把三人的政黨對比和黨內互比植錯，重算後，謝立功上午以不到1%險勝，下午換宋瑋莉以1.5%勝出。

媒體以「低級錯誤」形容這次民調烏龍。民進黨人士都快笑掉下巴了，國民黨高層還要處理接連不斷的退選傳聞和政治陰謀論，藍營「黨內互打」災情慘重，甚至波及其他要採全民調的初選縣市，去年民進黨縣市長選舉慘敗，基隆這一席市長，國民黨還是沒能拿回來。

基隆市立委初選，原本5人表態，最後4人登記，除了請假參選的市黨部主委黃希賢，還有市議員宋瑋莉，藍敏煌，及前議員韓良圻，電話民調6月2、3、4日晚上，6點半到10點進行。