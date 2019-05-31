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花蓮市區公園爆「蟲蟲危機」 紅星椿象讓人頭皮發麻

2019-05-31 12:12聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮市區近日有民眾發現大批紅色小蟲入侵，密密麻麻布滿樹幹，讓人頭皮發麻，更擔心是荔枝椿象為害。縣議員魏嘉彥請來農政單位「會診」，確認是紅星椿象，因為無害且是繁殖季節自然現象，不需要噴藥噴殺。

魏嘉彥最近接獲市民反映，指中琉公園樹上有大批紅色小蟲，外型看來很像是會噴出腐蝕性毒液的荔枝椿象，若有家長帶孩子到公園嬉戲，不小心觸摸到，可能會接觸到毒液受傷。

魏嘉彥邀約國裕里長杜曉炬及農政單位前往現勘，縣府農業處確認是和荔枝椿象外型十分相像，但是無害的紅星椿象，證實是一場虛驚，請民眾放心。

為讓民眾安心，魏嘉彥在臉書發文「防疫宣導」，表示紅星椿象、紅姬緣椿象以及荔枝椿象，常讓民眾分不清楚。木棉、野棉等樹種下常見紅星椿象，台灣欒樹下則常見到紅姬緣椿象，這兩種椿象終年可見，當天氣轉熱或樹種結果時，常看見大批椿象出沒，會發出臭味，但是沒有攻擊性，基於生態平衡考量，不宜使用農藥噴灑。

但他也提醒，如果看到體型為四方型約50元硬幣大小的紅色小蟲，就有可能是荔枝椿象，荔枝椿象成蟲噴出的臭液對人體皮膚和眼睛具腐蝕性，如果遇到時，記得千萬別伸手直接抓捕，若接觸到椿象或疑似被臭液噴滴，可立即用大量清水沖洗稀釋，若皮膚出現灼熱、搔癢，則可先冰鎮來舒緩症狀，同時立刻尋求皮膚科醫師的協助，並且記得趕緊通報農業處。

花蓮市中琉公園內樹枝上，近日發現密密麻麻的紅色小蟲群聚，讓人頭皮發麻。記者王燕華...
花蓮市中琉公園內樹枝上，近日發現密密麻麻的紅色小蟲群聚，讓人頭皮發麻。記者王燕華／攝影
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花蓮縣議員魏嘉彥（左）與國裕里長杜曉炬邀農政單位前往會勘，確認是無害的紅星椿象。...
花蓮縣議員魏嘉彥（左）與國裕里長杜曉炬邀農政單位前往會勘，確認是無害的紅星椿象。圖／魏嘉彥提供
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花蓮市中琉公園內樹枝上，近日發現密密麻麻的紅色小蟲群聚，讓人頭皮發麻。記者王燕華...
花蓮市中琉公園內樹枝上，近日發現密密麻麻的紅色小蟲群聚，讓人頭皮發麻。記者王燕華／攝影
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花蓮市中琉公園內樹枝上，近日發現密密麻麻的紅色小蟲群聚，讓人頭皮發麻。記者王燕華...
花蓮市中琉公園內樹枝上，近日發現密密麻麻的紅色小蟲群聚，讓人頭皮發麻。記者王燕華／攝影
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荔枝椿象
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