影／蒸汽火車來宜蘭 市長卻要套圈圈

2019-05-31 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭線鐵路1917年動工，1919年南端的蘇澳與礁溪段通車，今年剛好滿百年。

鐵路局規畫在6月4日調度有「機關車女王」美譽的蒸汽火車(CT273)，附掛復興號車廂載客，開上百年歷史的路線，由蘇澳站始發，沿途停靠冬山、羅東、二結、宜蘭及礁溪站，回顧宜蘭線百年風華，緬懷沿途景觀、車站變遷。

停靠各站將推出系列活動同迎宜蘭線百周年，宜蘭市推出的卻是套圈圈，靈感那裡來？

原來，市長江聰淵發現早期的鐵路都是單線道，列車過站，需要專屬的圓形路牌當通行證，列車車在列車靠站時，將路牌投擲在彈力桿上，有如套圈圈。

因此，4日當天下午4點13分到5點2分，蒸汽火車靠停宜蘭站時，宜蘭市公所推出系列活動，包括應景的套圈圈，提供宜蘭市升格75周年的紀念酒，讓遊客化身列車長，創意體驗當年投擲路牌的景況，並試手氣，套中就可帶回家。

「以創意懷念搭火車的點點滴滴！」江聰淵今天與宜蘭站長黃東墉、縣議員黃定和等人體驗，歡迎遊客當天同歡。

宜蘭市公所表示，除套圈圈，宜蘭市吉祥物「熊讚」會現身，與遊客互動同歡，並邀請入圍中國好歌曲前8強的游怡婷現場演出。