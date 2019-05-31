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宜蘭平均10人有1人患糖尿病 6月免掛號費篩檢

2019-05-31 09:29聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭人口45萬多人，縣政府衛生局據統計推估，18歲以上，約有4萬4463人為糖尿病友，即平均約每10人中就有1人。

衛生局表示，糖尿病是一輩子的疾病，會引起身體許多部位的急慢性併發症，包括心臟血管疾病、腎衰竭及神經病變等，其中，視網膜病變是造成眼睛失明最主要的原因，因罹病時間越長，或在血糖、血壓控制較差的情況下，會增加視網膜病變危險性。

為照護糖尿病友，衛生局宣布，自6月1日起到6月30日止，依照「I、護、視」3步驟，可到縣內21家眼科醫療院所，免掛號費篩檢視網膜。

衛生局表示，早期的視網膜病變是沒有任何症狀的，糖友們即使尚未有自覺症狀時，也應該至少每年接受眼底視網膜檢查一次，倘若已有視網膜病變者，更應遵守醫囑做定期檢查，才能持續維護眼睛的健康。

衛生局指出，因眼底檢查須點散瞳劑，讓瞳孔放大，才能清楚的檢查眼底有無病變，檢查後會有短暫的畏光現象，會慢慢自然的恢復，不須過度擔心，並請家屬陪伴，以利檢查順利進行。

而免掛號費的優惠「I、護、視」３步驟，指的是要攜帶「健保IC卡」（I）、「糖尿病護照」（護）及就診的醫療院所開立「視網膜篩檢轉診單」（視），到眼科醫療院所篩檢視網膜。

衛生局長徐迺維提醒，預防糖尿病友失明的好方法是控制血糖、血壓及每年定期接受眼睛視網膜篩檢，當檢查有異常時，即早治療、定期複診、長期追蹤，保有明亮好視野。

宜蘭縣衛生局照護糖尿病友，宣布自6月1日起到6月30日止，依照「I、護、視」３步...
宜蘭縣衛生局照護糖尿病友，宣布自6月1日起到6月30日止，依照「I、護、視」３步驟，可到縣內21家眼科醫療院所，免掛號費篩檢視網膜。圖／宜蘭縣衛生局提供
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糖尿病
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