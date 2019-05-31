再多走幾趟吧！80歲的宜蘭橋 7月拆除走入歷史

2019-05-31 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



80年來，提供無數人過河、留下印象的宜蘭橋，結束任務，預計今年7月封閉，拆除改建，走入歷史。資料照片 分享 facebook 80年來，提供無數人過河、留下記憶的現有宜蘭橋，即將結束任務，預計今年7月封閉，拆除改建，走入歷史，1年後將有新橋誕生。

宜蘭橋長162.3公尺，是由80年歷史、加上50年歷史的兩個世代橋板組成，橋梁老舊外，橋長不足、梁底低於水位未達保護標準、路堤在行水區影響河道通洪，縣政府經多年爭取補助，斥資5億1100萬元改建，改建經費龐大，約是宜蘭市1年的預算。

宜蘭橋在原址重建，先搭便橋，讓人車通行，便橋預定今年7月完工，現有橋梁同步封閉與拆除，拆橋工程預計要1個半月完成，因宜蘭橋具有重大歷史意義，會現地保留1座橋台、１座橋墩，因新橋的橋面會抬高，現有橋梁保留的橋台與橋墩遺構會在新橋下方。

縣政府指出，新橋工期660日、即22個月，預計明年（109年）12月完工，配置雙向4車道，並設置人行及自行車通行空間，新橋提高橋面，移除舊有路堤，提高河川通洪能力。

縣政府指出表示，便橋設在原橋的上、下游各設置便橋1座，銜接現有橋梁兩端的路口，即宜蘭市中山路３段與環河路口、中山路５段與津梅路口，每座便橋單向通行，並配置1快車道、1慢車道及1人行道，提供現有橋梁封閉拆除時，人車通行使用。

縣政府提醒，便橋因現場受到現有道路空間及堤防等因素，為減少交通衝擊及安全，便橋禁止15噸以上大貨車、聯結車通行，並限制大客車通行便橋時，下橋端路口禁止右轉。