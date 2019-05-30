親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

川普首度承認 「俄國幫助我當選」

吳子嘉爆料李佳芬暴跳如雷 韓國瑜：他有看在眼裡？

不竭澤而漁 阿美族「巴拉告」展生態智慧

2019-05-30 21:39聯合報 記者余衡╱即時報導

花蓮縣光復鄉拉索埃部落頭目黃福順，投入馬太鞍濕地導覽解說已經15年，對濕地環境熟悉的他還成立生態解說班，今天鄉立幼兒園師生前往欣綠農園參訪，特別請來黃福順全程解說，講解傳統漁具「巴拉告（Palakaw）」的使用方式。

黃福順說，「巴拉告」在阿美族語中的意思是「讓魚棲息的池塘」，傳統製作方式是取材大自然中的竹筒及樹枝，幫魚蝦興建「三層公寓」，底層是整排中空的大型竹筒，讓底棲性魚類如鰻魚、鱔魚、土虱等棲息，中層是成捆的九芎樹枝，讓小魚小蝦得以穿梭其中，上層再放小竹筒並覆蓋檳榔葉遮蔽部分陽光當作溪魚的住處。

黃福順表示，將巴拉告放在溪流邊後，大大小小的魚蝦隨著進入，各自在適合的環境中繁衍，一段時間後族人移開九芎樹枝就可以捕捉，並將太小魚蝦留下繼續繁衍，吃多少才捉多少就能兼顧生活及生態，只要一次的營造環境的功夫就能有吃不完的魚蝦，解說後並帶領師生動手製作，還走進小溪體驗用漁網將魚蝦趕進「巴拉告」裡。

黃福順提到，馬太鞍濕地向來是當地阿美族人重要的漁獲來源，先民設計出「巴拉告」漁具，讓各式大小魚蝦得以進入棲息繁衍，不竭澤而漁的方式兼顧生活及生態，充份展現傳統工藝及與環境共存的智慧。

黃福順向師生解說先民料理方式。圖／光復鄉公所提供
黃福順向師生解說先民料理方式。圖／光復鄉公所提供
分享
師生體驗將魚蝦趕進巴拉告。圖／光復鄉公所提供
師生體驗將魚蝦趕進巴拉告。圖／光復鄉公所提供
分享

濕地阿美族幼兒園
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

影／外籍神父為身障孩子無私奉獻 懷恩與聯合報再送暖

2019-05-30 18:08

影／6月1日上不上凱道挺「韓」？ 徐榛蔚這麼說

2019-05-30 18:00

許效舜選市長？議員：基隆市民藍綠之外另一種選擇

2019-05-30 17:23

影／施政滿意度4.5顆星 林姿妙：成果屬於大家

2019-05-30 16:18

基隆潮境海灣節6月登場 林右昌將搭帆船從石垣到基隆

2019-05-30 14:16

一株一顆壯圍哈密瓜季來了 警啟動護瓜行動

2019-05-30 14:11

u故事／海龜食塑膠慘死 海灘拾荒者：人造孽 動物受罪

2019-05-30 12:00

起飛了！宜蘭伯朗大道熱氣球升空 60公尺高空360度賞景

2019-05-30 09:29

拚蘭嶼觀光 議員促開元港合併

2019-05-29 23:49

終於拓寬了！基隆義六路雙向通車

2019-05-29 23:49

巨無霸！211台斤超大龍膽石斑 變百人佳餚

2019-05-29 23:48

林姿妙還債1.74億？ 綠批搶功

2019-05-29 23:42

首獎3萬元！拍礁溪拿獎金

2019-05-29 16:57

網獲逾200斤巨大龍膽石斑 花蓮餐廳業者買下

2019-05-29 16:46

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

高雄210億投資案全喊卡 林義守：真的太痛苦了！

2019-05-30 18:25

北市議員公布遠雄「喬蛋」錄音帶 柯文哲爆怒：誰給你的？

2019-05-30 18:43

中部地區今萬安演習 嘉市警6國語言強力宣導

2019-05-30 10:05

黃國昌緊咬樂樂養雞場 屏縣府說關鍵在這裡...

2019-05-30 19:29

南投縣養生館密布 民眾批評：如同養雞館

2019-05-30 15:50

苗縣議員嗆館長捐錢就叫爸 館長捐60萬反嗆「賣國賊」

2019-05-30 18:23

頭份交流道尖峰壅塞 公所爭建頭份北橫交流道露曙光

2019-05-30 19:56

苗栗議員願喚館長一聲爸：只要捐60萬給南庄國中

2019-05-30 16:15

高雄市府將調整人事 韓國瑜撇「忠臣名單」

2019-05-30 20:27

起飛了！宜蘭伯朗大道熱氣球升空 60公尺高空360度賞景

2019-05-30 09:29

三連霸五星市長 林智堅：新竹市進入建設黃金年代

2019-05-30 15:21

狂站18小時！ 她用這招讓侯友宜終於坐著備詢

2019-05-30 15:42

影／施政滿意度4.5顆星 林姿妙：成果屬於大家

2019-05-30 16:18

害高中生摔車重傷的「凶狗」抓到了 動保團體要認養

2019-05-30 11:44

施政滿意創基隆史上最高卻成遺珠 林右昌：加油努力

2019-05-30 19:54

影／參加龍舟點睛 韓國瑜與翻白眼女神同台

2019-05-30 17:19

不堪外界批評 北市府「借高還低」還清捷運救命錢

2019-05-30 14:08

台南7議員反對少年隊遷永康 市警局：地方治安最大考量

2019-05-30 11:50

不姑息弊案 韓國瑜：市民盼有包青天出現 但要有證據

2019-05-30 15:21

種無毒芒果被笑傻瓜農夫 他們花14年證明「三贏農法」

2019-05-30 20:00

街上狗比人多！流浪犬布袋街頭流竄照片嚇人

2019-05-30 14:25

子弟兵領市府薪水又領通告費 柯文哲：會依法行政

2019-05-30 17:48

大巨蛋審查！職棒代表到場請命 議員轟遠雄態度差

2019-05-30 11:01

台南捷運3路線墊付款 通過

2019-05-29 23:33

基隆潮境海灣節6月登場 林右昌將搭帆船從石垣到基隆

2019-05-30 14:16

愛河龍舟點睛 韓國瑜：預估吸引20萬遊客、創4千萬產值

2019-05-30 17:21

寶山社區水泥牆大變身 調皮小男孩被鵝追躍然「牆」上

2019-05-30 07:58

台南市民對交通不滿意度45％ 交通局回應了

2019-05-30 11:24

許效舜選市長？議員：基隆市民藍綠之外另一種選擇

2019-05-30 17:23

影／林義守痛批政府 要求恢復大湖工商綜合區地目

2019-05-30 18:01

台南阿勃勒大爆發 虎頭埤首辦路跑送獨木舟體驗

2019-05-30 14:01

台南龍舟賽6月3日安平運河登場 四周道路將交管

2019-05-30 09:17

【即時短評】錄音檔讓柯文哲抓狂 說好的公開透明呢？

2019-05-30 21:49

搶簽名要合照 柯文哲訪桃園蘆竹人氣強強滾

2019-05-30 12:11

歐付寶效果不彰 侯友宜：該調整就調整

2019-05-30 14:20

屏縣議員違法養雞場惡臭 陳吉仲：今天就打電話處理

2019-05-30 12:01

一卡通變電子支付龍頭 柯：6個月殲滅

2019-05-29 22:58

公投反空汙過關…不執行 盧秀燕要中央給交代

2019-05-29 23:58

因應強降雨侵襲 新北淡金公路應急工程見效

2019-05-30 15:24

巨無霸！211台斤超大龍膽石斑 變百人佳餚

2019-05-29 23:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top