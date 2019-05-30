不竭澤而漁 阿美族「巴拉告」展生態智慧

2019-05-30 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



花蓮縣光復鄉拉索埃部落頭目黃福順，投入馬太鞍濕地導覽解說已經15年，對濕地環境熟悉的他還成立生態解說班，今天鄉立幼兒園師生前往欣綠農園參訪，特別請來黃福順全程解說，講解傳統漁具「巴拉告（Palakaw）」的使用方式。

黃福順說，「巴拉告」在阿美族語中的意思是「讓魚棲息的池塘」，傳統製作方式是取材大自然中的竹筒及樹枝，幫魚蝦興建「三層公寓」，底層是整排中空的大型竹筒，讓底棲性魚類如鰻魚、鱔魚、土虱等棲息，中層是成捆的九芎樹枝，讓小魚小蝦得以穿梭其中，上層再放小竹筒並覆蓋檳榔葉遮蔽部分陽光當作溪魚的住處。

黃福順表示，將巴拉告放在溪流邊後，大大小小的魚蝦隨著進入，各自在適合的環境中繁衍，一段時間後族人移開九芎樹枝就可以捕捉，並將太小魚蝦留下繼續繁衍，吃多少才捉多少就能兼顧生活及生態，只要一次的營造環境的功夫就能有吃不完的魚蝦，解說後並帶領師生動手製作，還走進小溪體驗用漁網將魚蝦趕進「巴拉告」裡。