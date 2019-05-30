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施政滿意創基隆史上最高卻成遺珠 林右昌：加油努力

2019-05-30 19:54聯合報 記者游明煌╱即時報導

遠見雜誌今天公布2019年縣市長施政滿意度調查，基隆市長林右昌施政滿意度74.8％，創基隆史上最高紀錄，但基隆市民對八大施政構面不滿意，平均滿意度僅56.8％，拖垮整體成績，沒能擠進5星成遺珠。林右昌回應指出，74.8％是一個非常高的數字，很感謝市民朋友的支持及肯定，但八大施政構面部分他也很疑惑，如有不好會加油努力。

遠見調查指出，林右昌個人表現不差，滿意度破七成，達74.8％，創基隆史上最高紀錄，居22縣市第六名，而70.4分的施政分數亦KO前面所有基隆市長。但基隆市民對八大施政構面大多不滿意，平均滿意度僅56.8％，拖垮整體成績。

林右昌今天對此調查回應表示，說實在，74.8％是一個非常高的數字，很感謝市民朋友的支持及肯定，最近的幾份民調，市府團隊的滿意度都超過7成以上，基隆市的各個面向我們都非常努力，施政成果大家也有看到。但施政幾個構面，他看到數字覺得怪怪的，因為教育、消防的表現都不錯，為什麼會有這麼大的落差，他也覺得疑惑，之後再來了解。

林右昌指出，不管是什麼調查，他都會虛心就教，繼續加油努力，因為市政是看長遠的事情，有不好或要努力的地方，都會繼續加油、努力，也特別感謝基隆市民對市政的支持。

林右昌回應指出，施政滿意度74.8％是一個非常高的數字，很感謝市民朋友的支持及肯...
林右昌回應指出，施政滿意度74.8％是一個非常高的數字，很感謝市民朋友的支持及肯定，但八大施政構面部分他也很疑惑，如有不好會加油努力。記者游明煌／攝影
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基隆林右昌民調
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