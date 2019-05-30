影／外籍神父為身障孩子無私奉獻 懷恩與聯合報再送暖

2019-05-30 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



80歲義大利籍神父呂若瑟來台55年，在宜蘭創辦聖嘉民啟智中心，照顧急重症身障孩子34年，與工作人員細心教導，從他們連刷牙不會，到會打鼓、歌仔戲都會唱，無私奉獻，感動無數人。

中心照顧134名身障小孩，每月至少要500萬元，去年財務缺口800萬元，眼見要斷炊，神父心疼孩子，向外界發出一封求救信「請救救我們的病童」，經聯合報報導後，愛心捐款湧入，有如及時雨，解了困境。

其中，懷恩慈善基金會董事長李棟樑不但立即捐助20萬元，呂若瑟神父的無私，讓他感動，持續多次探訪與送暖，今年1月再捐20萬元。

李棟樑今天並與聯合報社會福利慈善基金會、聯合報社長游美月等人專程到聖嘉民中心慰問，再送上10萬元慰問金，懷恩慈善基金會董事多位董監事都到了，一一送給孩子禮物，孩子們則回謝，送上自己手作的花束。

「神父的無私真令人感動，第一次來訪沒準備什麼，只好把身上的現金都捐光。」李棟樑談起，還是感動滿滿。

他表示，此次再來看小朋友與工作人員，工作人員長期為有缺陷的小朋友服務，來了好幾次，看了蠻感動的，希望透過管道，找一些社會善心人士一起來關心這個單位，謝謝聯合報的報導，這次也是跟聯合報基金會關心，未來也會繼續透過管道，找一些好朋友來關心。

聯合報社長游美月說，懷著愛心來，看到神父無私故事與笑容，感受神父愛心傳達到每人身上，看了感動。

聖嘉民啟智中心的孩子表演歌舞迎接與感謝，孩子表現讓到訪的董監事們感動，不禁給了大擁抱。