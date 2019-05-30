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影／外籍神父為身障孩子無私奉獻 懷恩與聯合報再送暖

2019-05-30 18:08聯合報 記者羅建旺╱即時報導

80歲義大利籍神父呂若瑟來台55年，在宜蘭創辦聖嘉民啟智中心，照顧急重症身障孩子34年，與工作人員細心教導，從他們連刷牙不會，到會打鼓、歌仔戲都會唱，無私奉獻，感動無數人。

中心照顧134名身障小孩，每月至少要500萬元，去年財務缺口800萬元，眼見要斷炊，神父心疼孩子，向外界發出一封求救信「請救救我們的病童」，經聯合報報導後，愛心捐款湧入，有如及時雨，解了困境。

其中，懷恩慈善基金會董事長李棟樑不但立即捐助20萬元，呂若瑟神父的無私，讓他感動，持續多次探訪與送暖，今年1月再捐20萬元。

李棟樑今天並與聯合報社會福利慈善基金會、聯合報社長游美月等人專程到聖嘉民中心慰問，再送上10萬元慰問金，懷恩慈善基金會董事多位董監事都到了，一一送給孩子禮物，孩子們則回謝，送上自己手作的花束。

「神父的無私真令人感動，第一次來訪沒準備什麼，只好把身上的現金都捐光。」李棟樑談起，還是感動滿滿。

他表示，此次再來看小朋友與工作人員，工作人員長期為有缺陷的小朋友服務，來了好幾次，看了蠻感動的，希望透過管道，找一些社會善心人士一起來關心這個單位，謝謝聯合報的報導，這次也是跟聯合報基金會關心，未來也會繼續透過管道，找一些好朋友來關心。

聯合報社長游美月說，懷著愛心來，看到神父無私故事與笑容，感受神父愛心傳達到每人身上，看了感動。

聖嘉民啟智中心的孩子表演歌舞迎接與感謝，孩子表現讓到訪的董監事們感動，不禁給了大擁抱。

呂若瑟說，這群孩子剛來時，連刷牙都不會，經工作人員細心照顧，現在多才多藝，因為外界關心，小朋友更有自信，感謝各界在中心困難時，能伸出援手。

懷恩慈善基金會與聯合報社會福利慈善基金會今天到宜蘭探訪聖嘉民啟智中心。記者羅建旺...
懷恩慈善基金會與聯合報社會福利慈善基金會今天到宜蘭探訪聖嘉民啟智中心。記者羅建旺／攝影
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懷恩慈善基金會董事長李棟樑等送上禮物，鼓勵聖嘉民啟智中心的孩子。記者羅建旺／攝影
懷恩慈善基金會董事長李棟樑等送上禮物，鼓勵聖嘉民啟智中心的孩子。記者羅建旺／攝影
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懷恩慈善基金會董事長李棟樑（左）與聯合報社會福利慈善基金會、聯合報社長游美月（右...
懷恩慈善基金會董事長李棟樑（左）與聯合報社會福利慈善基金會、聯合報社長游美月（右）等人今天到宜蘭探訪聖嘉民啟智中心，送上10萬元慰問金，感謝呂若瑟（中）為身障孩子無私的奉獻。記者羅建旺／攝影
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懷恩慈善基金會董監事今天一起探視聖嘉民啟智中心，孩子表現讓他們感動，不禁給了大擁...
懷恩慈善基金會董監事今天一起探視聖嘉民啟智中心，孩子表現讓他們感動，不禁給了大擁抱。記者羅建旺／攝影
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神父愛心
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