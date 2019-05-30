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許效舜選市長？議員：基隆市民藍綠之外另一種選擇

2019-05-30 17:23聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆出身的藝人許效舜昨天說想參選基隆市長，基隆市長林右昌今天給予祝福，地方也引發討論，市議會議員對此多表示歡迎、樂觀其成。有議員說，許效舜有高知名度，實力不容小覷，如果成真，會是基隆市民藍綠之外另一種選擇，現在流行庶民政治，老政治人物不那麼受歡迎了。

民進黨基隆市黨部主委張錦煌說，原則上有人關心基隆都很歡迎，越多有意願參選，對基隆越好，他給予祝福且歡迎，但目前時間還太早，市長林右昌才剛連任，仍有3年多，變數還很多，還有賴觀察。民進黨資深議員蘇仁和說「靜觀其變」。

國民黨市議會黨團教育小組召集人秦鉦說，他樂觀其成，現在流行庶民政治，民眾對老政治人物反而不喜歡，藝人只要對基隆有理想，有理念，大家出來選很好，讓基隆人有更多的選擇。

無黨籍暖暖區議員林旻勳說，聽到舜哥想選市長很震驚，但樂觀其成，他會是民眾跳脫藍綠的另一種選擇，期待能透過他的高知名度為基隆帶來更多的資源，身為暖暖人一定支持暖暖人的舜哥，這是暖暖人的光榮。

許效舜的爸爸許義隆是國民黨老議員，當了5屆議員，在地方也有聲望及支持度。許效舜退伍後曾在基隆當5年法警，後來才去當藝人，他曾回鄉組成「暖暖老街發展協會」擔任理事長，努力想把暖暖老街的記憶再找回來，帶進觀光人潮，也曾為基隆柚子認養活動代言。

基隆出身的藝人許效舜昨天說想參選基隆市長，引發地方討論。圖／報系資料照
基隆出身的藝人許效舜昨天說想參選基隆市長，引發地方討論。圖／報系資料照
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基隆民進黨林右昌
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