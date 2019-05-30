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不滿吳子嘉亂爆料 韓國瑜發聲明：準備提告

今年不奪標攝影機判輸贏 基隆海上划龍舟林右昌點睛

2019-05-30 17:10聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市「端午龍舟競賽暨嘉年華會」6月7日將在八斗子漁港登場，市府今天上午在漁港舉行點睛開光祭江下水典禮，祈求活動順利平安，市長林右昌預祝大家突破自我，勇奪佳績；另外，今年基隆的海上划龍舟賽，將不會有奪標的動作，採取攝影機判輸贏，「雖然少了熱鬧，但多了安全。」

今天點睛儀式由林右昌主持，議長蔡旺璉、體育會理事長余欽明、漁會理事長游日興、龍舟委員會主委鄭國滄、教育處杜國正簡任祕書等人，為8艘龍舟點睛祈福，並為今年端午龍舟競賽暨嘉年華會揭開序幕。

儀式循道教古禮，先後舉行獻禮、行光、祭江及點睛儀式，並依序行祝香禮、獻花、獻茶、獻果、獻饌、獻粽，經道長作法祝禱後，主、陪祭官分別為下水競賽龍舟灑淨、點睛，祝活動順利圓滿。

今年新製龍舟船體比以前的舊船輕，不適合奪標的動作，考量目前國際賽事多以攝影機來做為判定的依據，因此今年不進行奪標的動作，各龍舟都以攝影機當場判定輸贏，以增加安全性。

主辦單位表示，端午節當天活動，除傳統龍舟競渡外，更有午時立蛋、親子寫生、熱歌勁舞大賽及園遊會，提供20個公益宣導攤位並發放精美贈品，現場更提供限量800份香包給到場參觀民眾，一起感受過節氣氛。

基隆市「端午龍舟競賽暨嘉年華會」6月7日將在八斗子漁港登場，市府今天上午在漁港舉...
基隆市「端午龍舟競賽暨嘉年華會」6月7日將在八斗子漁港登場，市府今天上午在漁港舉行點睛開光祭江下水典禮。記者游明煌／攝影
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基隆市「端午龍舟競賽暨嘉年華會」6月7日將在八斗子漁港登場，市府今天上午在漁港舉...
基隆市「端午龍舟競賽暨嘉年華會」6月7日將在八斗子漁港登場，市府今天上午在漁港舉行點睛開光祭江下水典禮。記者游明煌／攝影
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基隆市「端午龍舟競賽暨嘉年華會」6月7日將在八斗子漁港登場，市府今天上午在漁港舉...
基隆市「端午龍舟競賽暨嘉年華會」6月7日將在八斗子漁港登場，市府今天上午在漁港舉行點睛開光祭江下水典禮。記者游明煌／攝影
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攝影基隆林右昌
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