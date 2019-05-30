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躺馬路聽金曲 台東星空音樂會首場池上登場

2019-05-30 16:21中央社 台東縣30日電

最美的星空、躺馬路，聆聽金曲音樂，旅行台東可以一次滿足這3個願望。台東縣政府推出7場次的星空音樂會，首場6月1日在池上登場。

台東縣政府規劃的7場次星空音樂會，日前釋出前2場的資訊，6月1日及6月8日分別在池上伯朗大道及長濱金剛大道舉行。

台東縣長饒慶鈴表示，只有在台東才能躺在規劃的馬路上，在無光害的夜空下徜徉整片燦爛的星空，還有優雅悅耳的音樂相伴，堪稱全台最美的旅遊享受。

饒慶鈴表示，音樂會場地及表演團體皆有特別設計，池上伯朗大道白天為著名的旅遊景點，但夜晚能欣賞平原星空，在兩旁稻浪相伴下，搭配管弦樂音飄揚；而長濱金剛大道，環山鄰海的圍繞，像是原野中的孤島，搭配原住民得天獨厚的嘹亮嗓音，將展現台東美景的遼闊氣勢。

台東縣政府交通及觀光發展處長江慧卿表示，2場活動都是在傍晚5時展開，現場有各式在地美食及特色店家進駐設攤，晚上7時過後民眾可以躺在馬路上，在音樂的伴隨下徜徉星海。

除了音樂演出外，也邀請曾任台中天文學會理事長，星空導覽天文專家吳建德帶領大家一起星空漫遊，解說當季星空。

江慧卿表示，6月1日池上伯朗大道場，將由國立教育廣播電台主持人屠潔主持，並邀請在地優質樂團「池上弦樂團」開場演出，特別邀請到成立已30餘年、國家音樂廳演奏經驗超過150場，也是金曲獎表演常客的台北愛樂管弦樂團為系列音樂會揭開序幕。

6月8日長濱金剛大道場，則是由知名廣播節目「青春點點點」主持人歐馬克主持，邀請在地知名阿美族青年樂團「鹿角樂團」開場，結合原住民古調與流行音樂，搭配阿卡貝拉人聲樂團，給民眾不同感受，特別邀請曾以「輕快的生活」專輯獲2011年度十大優良專輯、金曲獎最佳原住民歌手以莉．高露作為整場音樂會的完美壓軸。

台東最美星空音樂會，除了6月2場次外，暑假期間7月5日成功三仙台、7月6日長濱金剛大道、7月27日太麻里曙光園區、8月24日關山親水公園、8月31日加路蘭遊憩區等五場蓄勢待發，星空導覽活動將持續舉辦。

台東音樂會樂團
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