2年前暴雨成災 基隆大武崙區域排水改善工程今動工

2019-05-30 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市大武崙地區緊鄰大武崙溪2017年6月2日豪大雨成災，武崙溪暴漲，基金一路、二路及武嶺街上都有災情發生，水淹曾經一度達到1米深。災情過後市府責成相關單位勘驗後發現，武崙溪的邊坡堤防破損，以致溪水外溢。經過市府極力爭取經費8400多萬元。基隆市政府透過競爭型計畫爭取前瞻計畫，中央金援8400多萬元進行大武崙地區強化周邊區域排水工程，今天中午舉行開工典禮。

開工典禮今天在大武崙工業區舉行，基隆市長林右昌、立委蔡適應、副議長林沛祥、議員宋瑋莉、秦鉦、陳薇仲、張之豪、童子瑋、林旻勳、張顥瀚、張秉鈞等，與大武崙工業區廠商協進會理事長魏雅庵與經濟部工業局組長陸信雄等出席。

林右昌說，工程最主要的目的，在於暴雨來臨時，提升洪峰滯洪功能，改善基金一路、基金二路一帶公共排水空間及環境，大武崙地區強化周邊排水工程將整治工業園區與東都社區間大武崙溪二號支流護岸，重新檢視河川護岸功能與修繕整治河岸邊坡，強化河川穩定與排水，藉此改善大武崙溪河堤護岸功能，提升園區及鄰近東都社區穩定安全性。

魏雅庵指出，武崙溪支流護岸崩塌好幾年，苦無經費整治，上次豪大雨讓武崙溪支流有機會徹底整治，感謝中央長官及市長、立委蔡適應與多名議員支持，保障工業區廠商財產安全。