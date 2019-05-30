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基隆潮境海灣節6月登場 林右昌將搭帆船從石垣到基隆

2019-05-30 14:16聯合報 記者游明煌╱即時報導

由基隆市政府舉辦的「基隆潮境海灣節」今年邁向第二年，今天舉行暖身記者會，6月起有一系列海洋相關活動，如台琉盃基隆國際帆船賽、101高地海風盛宴等，延續去年熱潮，將推出潮海洋、潮音樂、潮美食、潮生態、與潮漁村五大「潮」活動；市長林右昌將先搭飛機到石垣島，再搭帆船回到基隆，親身體驗帆船賽的美麗與精采。

基隆市長林右昌說，今年帆船賽他特別要飛到石垣島，再搭船親自體驗帆船的美麗與比賽的精采，基隆市是遊憩、帆船等休憩產業重要基地，市政府會與海科館、區漁會等大家一起合作把娛樂產業做得更好，具有國際水準。

立委蔡適應表示，中央和地方一起合作，在暑假期間辦了非常多又很好的活動，把基隆打造為大台北地區玩水、享受海洋的重要據點，希望暑假期間大台北的民眾都能來基隆玩。

海科館館長陳素芬指出，系列的活動規劃在海科館館區展開，有音樂、有美食、有樂遊等相關活動，展館內也有許多有趣且寓教於樂的展示與活動可以參與，歡迎大家樂遊海洋、認識海洋與親近海洋。

基隆潮境海灣節由基隆市政府、海科館共同主辦，基隆市政府長期致力於發揚海洋文化，去年起推出基隆潮境海灣節，透過不同面向的五大潮活動，讓參與的民眾認識海洋、了解海洋、喜愛海洋並且一同加入保護海洋的行列。望海巷潮境海灣資源保育區今年屆滿3年，今年的「潮生態」海底影像紀錄片徵選與影像海灣ImageBay水下攝影比賽搶先在4月開跑，開放報名至6月30日。

台琉盃基隆國際帆船賽舉辦至今已超過15年，是台灣與日本目前唯一的跨國重型帆船比賽，去年市政府與基隆市體育會帆船委員會開始合作辦理比賽，推出基隆嶼繞島賽海上觀賽船行程，讓賽事與在地產業結合，吸引民眾在觀賞比賽的同時也能乘船遊覽潮境海灣美景。

今年適逢基隆嶼睽違數年後重新開放，海上觀賽船增加基隆嶼登島行程，更加碼邀請基隆邦彼洛餐廳餐飲顧問林聖皓使用基隆在地海鮮食材推出海鮮總匯潛艇堡，讓民眾享受基隆限定的海鮮美食，零死角觀賞刺激賽事。

為了讓更多民眾可以參與基隆國際帆船賽，6月15日基隆嶼繞島賽比賽當天，上午10點開始，在基隆環保復育公園將有賽事實況轉播，邀請到熱血主播徐展元現場播報賽況，民眾可到現場打卡還能兌換潮境海灣節限量好禮。

潮美食海風盛宴在101高地舉辦，與經國管理暨健康學院餐旅廚藝管理系師生合作，並且邀請到世界年輕廚師菁英賽台灣區冠軍，法斯樂私人廚房的主廚簡于傑擔任這次的主廚，使用基隆限定的海鮮，以法式料理手法結合分子料理技術。

潮漁村實境解謎以八斗子豐富的歷史為故事背景，藉由古今穿梭的故事題材，向參與的民眾推廣基隆漁村特色與豐富的海洋資源，完成解謎的民眾可參加抽獎，獎品有ipad mini4、小米掃地機器人、行動電源等豐富獎項。

潮音樂海風音樂會將在潮境公園登場，邀請YOYO家族哥哥姐姐、童顏劇團等藝人團體演出，也安排風箏DIY與低碳料理秀等節目營造野餐氛圍。

系列活動時間如下，潮音樂海風音樂（海科館潮境公園，7月13日）、潮美食海風盛宴（海科館101高地，6月29日）、潮漁村實境解謎（八斗子及長潭漁村，7月-8月）、潮生態紀錄片/水下攝影（望海巷海灣，即日起至6月30日）、基隆國際帆船賽（基隆-石垣島，6月11日至6月15 日）、潮海洋漫遊潮境灣（望海巷海灣）。

更多活動詳情及報名資訊請上官網查詢或上網搜尋「基隆潮境海灣節」。

基隆市政府、海科館舉辦的「基隆潮境海灣節」今年邁向第二年，今天舉行暖身記者會，6...
基隆市政府、海科館舉辦的「基隆潮境海灣節」今年邁向第二年，今天舉行暖身記者會，6月起有一系列海洋相關活動。記者游明煌／攝影
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基隆市政府、海科館舉辦的「基隆潮境海灣節」今年邁向第二年，今天舉行暖身記者會，6...
基隆市政府、海科館舉辦的「基隆潮境海灣節」今年邁向第二年，今天舉行暖身記者會，6月起有一系列海洋相關活動。記者游明煌／攝影
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基隆市政府、海科館舉辦的「基隆潮境海灣節」今年邁向第二年，今天舉行暖身記者會，6月起有一系列海洋相關活動。記者游明煌／攝影
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基隆市政府、海科館舉辦的「基隆潮境海灣節」今年邁向第二年，今天舉行暖身記者會，6月起有一系列海洋相關活動。記者游明煌／攝影
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基隆嶼海科館林右昌
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