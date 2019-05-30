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楊玉欣催生病人自主立法 博愛醫院弱勢諮商免費

2019-05-30 14:07聯合報 記者羅建旺╱即時報導

羅東博愛醫院獲選為宜蘭縣預立醫療照護諮商示範醫院，為讓經濟弱勢的鄉親也能享有同等權利，只要低收、中低收入戶岀具證明文件，羅東博愛醫院預立醫療照謢諮商門診，便提供意願人和陪同二等親屬一場免費諮商，若意願人行動不便，團隊更可視情況至意願人家中諮商。

本月9日一名張姓低收戶已在家中完成簽屬，成為宜蘭縣內第一案。

羅東博愛醫院今天指出，自今年1月起「病人自主權利法」上路後，完全行為能力者便得以透過「預立醫療決定書」的簽署，有了自我選擇接受或拒絕醫療的權利。

但簽署前的諮商需收費用，為使弱勢戶也能享有生命自主的權利，羅東博愛醫院今年內特別開放低收、中低收入戶免費諮商。

催生法案的前立委楊玉欣是病人自主研究中心執行長、「病主法」發起人，今天出席博愛醫院的說明會，分享發起法案的初衷。

她說，她本身因罹罕病而致行動不便，家人也深受疾病所苦，非常能了解病人和家屬的心聲，因此更能站在病人角度發聲，花費多年溝通協調催生法案後，近期積極奔波推廣，她說：「病主法確保病人的尊嚴獲得法律的保障。」

羅東博愛醫院院長盧進德指出，近年來善終的風氣興盛，這方面感謝楊玉欣委員願意成為領頭羊，一手催生病人自主權利法，讓今日的社會大眾，得以享有自主的機會與權利。

宜蘭縣政府衛生局秘書岳瑞雪表示，病主法是全亞洲第一部完整保障病人自主權的專法，藉由這項法律能夠讓我們在生命終點預先做好選擇。

宜蘭縣政府社會處專員廖憶如代表縣內弱勢戶，感謝羅東博愛醫院關注低收、中低收族群權益。

她表示，從容的善終是每個人至生命的尾聲所追求的，這部分經濟弱勢者的權益不能被漠視，她鼓勵縣內有意願簽署卻經濟困難的家庭，至羅東博愛醫院預約諮商。

羅東博愛醫院家醫科主任張賢政表示，預立醫療決定彰顯得病人自主價值，能夠真正發輝生命的意義，他從事醫療臨床工作時，經常看到臥床者痛苦延續生命，反之勇於為自己做主者認真生活，更懂得規畫有限的生命、展現生命熱情。

羅東博愛醫院今天宣布，開放低收、中低收入戶免費進行預立醫療照謢諮商。圖／羅東博愛...
羅東博愛醫院今天宣布，開放低收、中低收入戶免費進行預立醫療照謢諮商。圖／羅東博愛醫院提供
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羅東博愛醫院預立醫療諮商團隊為低收、中低收入戶提供諮商不收費。圖／羅東博愛醫院提...
羅東博愛醫院預立醫療諮商團隊為低收、中低收入戶提供諮商不收費。圖／羅東博愛醫院提供
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羅東博愛醫院院長盧進德(右)與病主法發起人楊玉欣，一同推廣病人自主權利法預立醫療...
羅東博愛醫院院長盧進德(右)與病主法發起人楊玉欣，一同推廣病人自主權利法預立醫療。圖／羅東博愛醫院提供
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羅東病主法
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