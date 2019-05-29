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巨無霸！211台斤超大龍膽石斑 變百人佳餚

2019-05-29 23:48聯合報 記者王燕華／花蓮報導

花蓮七星潭一家定置漁場，前天網獲巨無霸龍膽石斑。記者王燕華／翻攝
花蓮七星潭一家定置漁場，前天網獲巨無霸龍膽石斑。記者王燕華／翻攝
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一尾重達211台斤的超大龍膽石斑，前天游入花蓮七星潭定置漁場網內，在地餐廳業者以15萬元買下，推出特色無菜單料理以饗饕客，預計可供上百人享用。

這條海中巨無霸有211台斤重、180公分長，胸鰭比女生的臉還大，每片魚鱗是成人大拇指的2倍。在地漁民表示，養殖逾3年、營養足夠的龍膽石斑，約可長到30台斤重，若是野生，這種體型在海中生長要超過30年，七星潭已有10多年沒有見過，十分罕見；但也有人推測，可能是10年前八八風災時從屏東養殖場「脫逃」的龍膽石斑。

花蓮洄瀾灣景觀餐廳推出龍膽石斑入菜的無菜單料理。記者王燕華／攝影
花蓮洄瀾灣景觀餐廳推出龍膽石斑入菜的無菜單料理。記者王燕華／攝影
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在地的洄瀾灣景觀餐廳以15萬元買下，即起推出無菜單料理，餐廳主廚游文賢說，入行30多年，沒看過這麼大尾的龍膽石斑，可說是「石斑之王」。餐廳負責人王興福表示，龍膽石斑肉質鮮美，不只魚肉，連魚皮、魚鱗、魚骨都能入菜，至少可有8種烹調方式。

大尾龍膽石斑網獲消息傳出，引發論戰，有民眾覺得沒放生吃下肚好可惜，也有人認為，龍膽石斑並非保育魚種，作成料理並無不妥。

一家定置漁場業者表示，龍膽石斑可養殖，沒規定不能捕捉，很多定置漁場業者網獲豆腐鯊等保育魚類都會主動放生，也有不少定置漁場配合學術研究、海洋保育，希望外界不要過於苛責。

放生八八風災漁民石斑
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