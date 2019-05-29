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救災指揮兼查緝 萬安演習千萬無人機亮相

2019-05-29 19:08中央社 台東縣29日電

台東萬安演習中午登場，造價千萬元的無人機十分吸睛。這組無人機設備，戰時可掌握轟炸後狀況，協助並因應指揮與管理，平常則投入救災和查緝走私。

台東縣萬安42號演習今日下午1時30分登場，台東所有部隊、機關、學校及全體民眾實施防空疏散演練。

這次演習以提升全民敵情警覺及完備國土安全防護機制為主軸，檢驗台東縣政府重要政經設施安全維護作為，與縣內重要基礎建設安全防護之措施。

這次首度實施「應變指揮中心轉移演練」，假定台東縣災害應變指揮中心遭受重創，將指揮中心順利轉移預備應變指揮中心，展現指揮系統可隨時移轉至新的指揮地點的能力。

此時，台東縣警察局上空出現一架白色無人機，引人注目。台東縣警察局表示，這架無人機模擬蒐集轟炸後的景象及空中立體偵察監視等動作，並可配合高處狙擊手和霹靂小組人員行動。

台東縣警察局表示，這次台東縣警察跳脫以往警察維安地面執勤演習方式，首次採用「陸、空3D空間，聯合軍警人員，無人機執勤方式」，為全國縣市警察局首例無人機協勤演習模式。

另外，平時的救災也可以利用無人機，例如尼伯特颱風過後，滿目瘡痍，交通中斷，也可以利用無人機救援和運送物資、醫藥等，朝向警察科技執勤、科技防災，因應複合式災難挑戰。

這架無人機整組配備上千萬元，機身空重10公斤，可載重10公斤，自動導航，可飛行30公里，並配有30倍光學變焦鏡頭，而機腹的投射器可射出防暴網將目標控制住，在指揮官到達定點時就能立即昇空。

這組無人機設備已從去年下旬正式服役，例如海巡多次發現違規捕魚，都靠無人機直飛海面打擊非法，效率十足。

台東警察萬安演習
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