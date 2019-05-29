首獎3萬元！拍礁溪拿獎金

2019-05-29 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣礁溪鄉公所今天宣布，用指尖紀錄礁溪，舉辦「翱翔攝影比賽」，總獎金12萬元，分照片組與短片組，首獎3萬元，不限任何題材，範圍為礁溪全鄉，9月16日上午8點到9月30日下午5點收件。

礁溪鄉公所表示，手機普及後，越來越多人選擇輕便方式拍攝生活點滴，這些影像紀錄，同時更是一項珍貴的庶民史料，值得加以分享與典藏，礁溪鄉公所2年前開辦攝影比賽以來，獲得廣大回響，誕生出不少精緻的作品，決定續辦。

鄉長張永德指出，礁溪有全台面積最大的平地溫泉，泉質色清無味，素有「美人湯」之稱，隨著源頭的開發，以溫泉養殖的鱉、觀賞魚、溫泉4寶如雨後春筍般接連產出，形成新興特產，種植的金棗品質和產量，一直是礁溪值得驕傲的伴手禮。

張永德表示，礁溪除了溫泉，擁有瀑布、山澗、湖泊、河川、步道等景觀，更具歷史人文與傳統文化的傳承意境，觀光資源豐富，此次廣邀攝影愛好者，希望透過攝影鏡頭，拍出礁溪優美的山光水色及人文風情，展現旅客對於礁溪鄉的美好記憶。

鄉公所歡迎各界踴躍投稿自拍影像，礁溪鄉內人文、地理、節慶、風俗民情及有關礁溪素材等均可，可空拍、手機攝影、數位相機、單眼攝影等。相關詳情可上「礁溪鄉公所」官網、礁溪鄉觀光旅遊網（http://www.jiaoxi-tourism.tw/）。