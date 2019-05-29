網獲逾200斤巨大龍膽石斑 花蓮餐廳業者買下

2019-05-29 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮七星潭海邊昨天有定置漁場網獲重達211台斤的超大龍膽石斑，由在地餐廳業者以15萬元購得，今起推出無菜單料理以饗饕客，預計可供上百人享用。

這條海中巨無霸有211台斤重、180公分長，胸鰭比女生的臉還大，每片魚鱗是成人大拇指的2倍。在地漁民表示，養殖逾3年、營養足夠的龍膽石斑，約可長到30台斤重，若是野生，這種體型在海中生長要超過30年，七星潭已有10多年沒有見過，十分罕見；但也有人推測，可能是10年前八八風災時從屏東養殖場「脫逃」的龍膽石斑。

花蓮洄瀾灣景觀餐廳買下這條「石斑之王」，作成無菜單料理。餐廳負責人王興福說，龍膽石斑肉質鮮美，不只魚肉，連魚皮、魚鱗、魚骨都能入菜，預計至少有8種料理方式，包括三杯龍膽、石斑天婦龍、菲力石板魚排等。洄瀾灣採無菜單料理，最好先預約，每人價位從800元起跳，外加一成服務費，民眾就能品嘗1至2道龍膽石斑料理，搭配在地當季食材的佳肴。

這麼大尾的龍膽石斑被網獲，消息傳出後引發論戰，有民眾覺得沒放生好可惜，但也有人認為，龍膽石斑並非保育魚種，作成料理並無不妥。