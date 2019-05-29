親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

掏空大同公司案 前董事長林蔚山判刑8年定讞

NBA／可能在大陸退休 林書豪證實打CBA意願

網獲逾200斤巨大龍膽石斑 花蓮餐廳業者買下

2019-05-29 16:46聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮七星潭海邊昨天有定置漁場網獲重達211台斤的超大龍膽石斑，由在地餐廳業者以15萬元購得，今起推出無菜單料理以饗饕客，預計可供上百人享用。

這條海中巨無霸有211台斤重、180公分長，胸鰭比女生的臉還大，每片魚鱗是成人大拇指的2倍。在地漁民表示，養殖逾3年、營養足夠的龍膽石斑，約可長到30台斤重，若是野生，這種體型在海中生長要超過30年，七星潭已有10多年沒有見過，十分罕見；但也有人推測，可能是10年前八八風災時從屏東養殖場「脫逃」的龍膽石斑。

花蓮洄瀾灣景觀餐廳買下這條「石斑之王」，作成無菜單料理。餐廳負責人王興福說，龍膽石斑肉質鮮美，不只魚肉，連魚皮、魚鱗、魚骨都能入菜，預計至少有8種料理方式，包括三杯龍膽、石斑天婦龍、菲力石板魚排等。洄瀾灣採無菜單料理，最好先預約，每人價位從800元起跳，外加一成服務費，民眾就能品嘗1至2道龍膽石斑料理，搭配在地當季食材的佳肴。

這麼大尾的龍膽石斑被網獲，消息傳出後引發論戰，有民眾覺得沒放生好可惜，但也有人認為，龍膽石斑並非保育魚種，作成料理並無不妥。

在地一家定置漁場業者表示，龍膽石斑可以養殖，也不是禁捕或者保育類魚種，並沒有規定不能捕捉，何況這條龍膽石斑已是成魚，又是自己游進定置漁網內。事實上，很多定置漁場業者自律，網獲豆腐鯊等保育魚類都會主動放生，也有不少定置漁場配合學術研究，努力協助推動海洋保育，希望外界不要過於苛責。

花蓮洄瀾灣景觀餐廳買下這尾巨無霸龍膽石斑，作成特色料理。記者王燕華／翻攝
花蓮洄瀾灣景觀餐廳買下這尾巨無霸龍膽石斑，作成特色料理。記者王燕華／翻攝
分享
三杯龍膽石斑。記者王燕華／攝影
三杯龍膽石斑。記者王燕華／攝影
分享
花蓮洄瀾灣景觀餐廳推出龍膽石斑入菜的無菜單料理。記者王燕華／攝影
花蓮洄瀾灣景觀餐廳推出龍膽石斑入菜的無菜單料理。記者王燕華／攝影
分享
龍膽石斑蔬菜沙拉。記者王燕華／攝影
龍膽石斑蔬菜沙拉。記者王燕華／攝影
分享
菲力石板龍膽石斑魚排。記者王燕華／攝影
菲力石板龍膽石斑魚排。記者王燕華／攝影
分享
花蓮洄瀾灣景觀餐廳買下這尾巨無霸龍膽石斑，分切後採低溫冷凍真空包裝。記者王燕華／...
花蓮洄瀾灣景觀餐廳買下這尾巨無霸龍膽石斑，分切後採低溫冷凍真空包裝。記者王燕華／攝影
分享

放生八八風災漁民
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

首獎3萬元！拍礁溪拿獎金

2019-05-29 16:57

罕見132公斤龍膽石斑遭烹 民眾諷沒放生太自私

2019-05-29 15:42

為紓解缺工及減少除草劑 五結佛心補助農機最多7千元

2019-05-29 14:35

頭城彩繪衝浪板 邀你一起揮灑夏日

2019-05-29 14:25

基隆這家蔥油餅送愛 免費試吃還供應愛心早餐

2019-05-29 14:06

窮縣又負債！ 宜蘭每人平均背債4萬6千元

2019-05-29 12:55

夏天來了！頭城要把衝浪板變畫布 獎金最高6千元

2019-05-29 11:07

宜蘭藍營議員挺免費午餐 嗆具名表決預算

2019-05-28 23:41

議員嫌預算少 花蓮客家處：多元管道爭取經費

2019-05-28 23:34

台肥路障阻礙垃圾場出入 花蓮市公所火大制止

2019-05-28 23:27

離島垃圾轉運問題 蘭嶼綠島推「1人背1公斤垃圾」

2019-05-28 23:20

基隆西定國小閘門防淹 教長肯定扮演「關鍵」功能

2019-05-28 23:18

偏鄉婦5年不曾上街購物 門諾基金會攜手全聯替她圓夢

2019-05-28 22:22

海中巨無霸！ 七星潭漁場捕獲逾200斤野生龍膽石斑

2019-05-28 22:22

花蓮新生兒夭折率高 縣議員蔡依靜要求找對策改善

2019-05-28 20:55

六一韓國瑜大造勢 國民黨基隆市黨部主委率隊上凱道

2019-05-28 20:11

有史以來最支持基隆的總統 他公開挺蔡英文連任

2019-05-28 19:33

台鐵有幽靈車站？ 原來是80年的老車站

2019-05-28 19:05

垃圾場聯外道路遭設路障 垃圾車出入像比「障礙賽」

2019-05-28 17:33

宜蘭免費營養午餐爭議大 藍議員嗆賭「具名表決」預算

2019-05-28 17:30

議員質疑預算偏低 花蓮客家處：多元管道爭取經費

2019-05-28 15:32

為基隆優質街頭藝人加油 周末拿發票換打賞券

2019-05-28 15:07

六種語言通譯 花蓮婦女中心提供免費法律諮詢

2019-05-28 15:03

基隆遊艇展又來了 海陸玩樂名額500個快預約

2019-05-28 14:50

雙重基隆味！ 廟口天婦羅遇見小卷令人驚豔

2019-05-28 13:59

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

海中巨無霸！ 七星潭漁場捕獲逾200斤野生龍膽石斑

2019-05-28 22:22

黃國昌狠批屏東議長家族違法橫行 蔣月惠卻感受到溫暖

2019-05-28 18:00

淡江大橋挖到3層砲框舍遺址 發現罕見廁所、水槽設計

2019-05-29 07:35

動用家長會經費！議員指副市長包庇胞妹校長 韓國瑜：違法就送辦

2019-05-29 14:53

台鐵有幽靈車站？ 原來是80年的老車站

2019-05-28 19:05

有史以來最支持基隆的總統 他公開挺蔡英文連任

2019-05-28 19:33

嘉義縣移動測速相機 設置易違規肇事路段

2019-05-29 09:10

北市最新民調 57%民眾支持取消重陽敬老金

2019-05-29 10:52

金門萬安演習小狀況 阿伯「亂入」險遭開罰

2019-05-28 20:28

「誰給錢誰就是老大」苗栗縣藍營議員發言惹議

2019-05-29 08:58

六一韓國瑜大造勢 國民黨基隆市黨部主委率隊上凱道

2019-05-28 20:11

罕見132公斤龍膽石斑遭烹 民眾諷沒放生太自私

2019-05-29 15:42

高雄出現店面盤讓潮？ 網批「發大財」是假象

2019-05-29 13:14

反對60分貝噪音線取消 環局：桃園4萬戶年底前發5億

2019-05-28 19:36

影／高雄最火紅的廢墟 番茄會社滿地落花超好拍

2019-05-29 07:46

一卡通搶走電子支付市占率 柯文哲：6個月保證殲滅敵軍

2019-05-29 15:36

迎戰2020大選 民進黨在彰化縣成立30聯絡處備戰

2019-05-28 18:27

基隆這家蔥油餅送愛 免費試吃還供應愛心早餐

2019-05-29 14:06

10萬人每年一起走過危橋 雲嘉攜手推動擴建朝聖大橋

2019-05-28 20:58

自來水公司董事長跳小蘋果被錄下 結果眾人笑彎腰

2019-05-28 21:55

省4千萬徵收費基隆義六路拓寬 地方鞭炮喜迎雙向通了

2019-05-29 10:29

22億收入變8億 花博票房慘 中市：前朝展區規畫太散

2019-05-28 22:32

推最後一波春遊補助！ 新竹縣宣布6月加碼1400元

2019-05-29 13:12

雲林驚傳登革熱！縣府：外籍人士確診 已全面消毒

2019-05-29 12:34

台南市治安會報 市長黃偉哲授予陞職警官階章

2019-05-28 17:36

花蓮新生兒夭折率高 縣議員蔡依靜要求找對策改善

2019-05-28 20:55

大安森林公園BOT開咖啡館？ 居民有異見

2019-05-28 23:23

北市清除oBike 5月底前讓它消失街頭

2019-05-28 23:08

窮縣又負債！ 宜蘭每人平均背債4萬6千元

2019-05-29 12:55

嘉義市副市長「難產」 議員：不要分黨派

2019-05-29 11:24

國4豐潭段闢3隧道 豐原2號隧道西行線率先貫通

2019-05-28 23:22

大巨蛋明闖都審 林洲民：不顧市民安全的假電腦模擬

2019-05-29 14:33

澎湖B型流感流行 衛生局掌握通報施打疫苗

2019-05-28 22:07

喜迎小三通2千萬人次辦抽獎 幸運兒獲紀念酒與6船票

2019-05-28 18:55

搶救遺址 國4豐潭段延至111年底完工

2019-05-28 23:25

垃圾場聯外道路遭設路障 垃圾車出入像比「障礙賽」

2019-05-28 17:33

淡江大橋工程發現砲框舍 該區將暫停施工

2019-05-28 21:21

桃園龜山大雨1個月淹4次 排水有問題

2019-05-28 23:34

中檢與30多位急診醫師 首度探討急診醫療糾紛案

2019-05-28 20:55

影／造橋南瓜節將登場 盼隨意刻字摘瓜不再有

2019-05-28 18:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top