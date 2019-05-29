花蓮衛生局抽驗端午食品 32件全數合格

2019-05-29 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



一年一度端午節將至，花蓮縣衛生局自4月底起抽驗端午節應景食品製造場所，包括源頭製造業、網購製造業及下游販售業等端午節應景食品，抽驗品項包括粽子、鹹蛋黃、豬肉、蝦米、菜脯、香菇等配料，檢驗項目微生物、蘇丹色素、動物用藥及食品添加物等，總計抽驗32件檢體，檢驗166項次，檢驗結果全數合格。

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，部分不肖業者為使鹹蛋黃色澤鮮豔，違法添加蘇丹色素，人體食用會造成肝腎病變及致癌風險，若違法行為屬實，可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。同時提醒民眾購買粽子時，應避免挑選配料外觀異常鮮豔，

另粽葉飄香，固然使人食指大動，但因吃多了粽子而消化不良，腸胃不適的症狀到處可見，且因其油脂含量過高，對於糖尿病、高血壓、血脂肪及膽固醇過高者，也是負擔，建議不宜攝取過量。

對於減重及慢性病患者（如糖尿病、高血壓患者），建議依少油、少鹽及高纖的原則作調整，如炒內餡時減少用油量，豆沙粽避免豬油含量，鹹粽以瘦肉取代五花肉，增加青菜如香菇、竹筍等，且可以五穀米取代糯米，以降低糯米比例；而添加燕麥、薏仁等材料，以提高纖維素的攝取，且對腸胃消化及血糖控制較有幫助。此外，若能減少一些含鈉質高的調味料，如鹽、醬油、味精、甜辣醬、番茄醬等，對高血壓和心血管疾病的控制或預防將有助益。