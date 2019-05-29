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宜昌國中管樂團赴美 到迪士尼樂園演出

2019-05-29 15:36聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮宜昌國中管樂團赴美參與爾灣華聲合唱團30周年「三十爾麗」紀念音樂會，6月1日晚間將於售票演出，曲目包括太魯閣族的敘事詩《狩獵之歌》、客家本色等，撫慰在美華人的思鄉之情；宜昌管樂團更將於迪士尼樂園內進行快閃表演《月亮代表我的心》，希望能讓更多人認識台灣 。

宜昌國中表示，管樂團獲美國加州、由爾灣華人社區組成「爾灣華聲合唱團」邀請，參加音樂會，讓合唱團有管樂團伴奏，增加表演豐富程度，演出曲目包括太魯閣族民敘事詩《狩獵之歌》、客家本色、五月天等組曲，更將與華聲合唱團攜手演出郭子究老師名曲《回憶》，充滿濃濃洄瀾風情。

宜昌國中學務主任劉意凡說，管樂團首次受邀到美國，學生們都很緊張又興奮，去年10月就開始準備演奏曲目，利用課餘時間練習，期待有最佳表現。更通過迪士尼PlanEars演出審核，在迪士尼樂園內快閃演出，包括《月亮代表我的心》、《何日君再來》、《永遠的鳳飛飛》，甚至國歌也有機會演出。

劉意凡指出，三年前管樂團去過馬來西亞表演，九年級學生已有出國演奏的經驗，相信這次美國行學生更大開眼界，接觸不同文化。

宜昌國中校長陳玉明表示，此行訪美國際音樂交流計畫，將使該團帶領花蓮學子從在地深耕走向國際，將花蓮美好的人文風情散播出去，以音樂跨越國界與時代，象徵台灣奮鬥打拚的歷史，促進僑民對國家之認同。

宜昌國中管樂團已抵達美國加州，利用空閒時間加緊練習。圖／宜昌國中提供
宜昌國中管樂團已抵達美國加州，利用空閒時間加緊練習。圖／宜昌國中提供
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宜昌國中管樂團受邀赴美參加爾灣華聲合唱團30周年紀念音樂會。圖／宜昌國中提供
宜昌國中管樂團受邀赴美參加爾灣華聲合唱團30周年紀念音樂會。圖／宜昌國中提供
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樂團太魯閣族迪士尼
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