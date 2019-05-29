基隆這家蔥油餅送愛 免費試吃還供應愛心早餐

2019-05-29 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市東信路台灣頭蔥油餅店最近搬家，新址在舊址隔壁，老闆李致穎表示，即日起只要來店就可試吃免費蔥油餅一個；如有生活困苦者，可享有免費愛心早餐，不分男女老少，只要肚子餓，生活有困難，就可來店取用。

老闆李致穎昨天在「基隆人」臉書社群貼文說，不需打卡按讚，也不需分享文章，只要大家願意試吃看看就好，但如果不合口味請「見諒」，要記得跟櫃台說「我要試吃一個」；如果是生活困苦，可享有免費愛心早餐，不分男女老少，只要您肚子餓，生活有困難，歡迎來店取用，不用不好意思，跟櫃台人員說一聲。

李致穎送愛心早餐其實多年前就已經開始了，他說「看到兒虐的新聞心裡就很難過，尤其不少人受凍挨餓因為沒錢吃早餐」，這是李致穎發起愛心善端，6年多前開始在網路發起「愛心接力」，只要接獲通報哪裡需要幫忙，就送蔥油餅去，多年都沒有間斷。

去年底天寒時節，他也在店裡送出愛心早餐，只要家庭生活有困難者，都可免費拿，有一名家境有困難的家長常會帶著小朋友來拿，讓老闆很高興，認為他幫了需要幫助的人。

台灣頭蔥油餅店每天一大早就香味四溢，手工製作的蔥油餅，先煎後烤的烹調方式，滿滿的蔥花混合著麵團，經油煎後表皮焦香擺在鐵盤上，再放進烤箱烘烤，最後出來的蔥油餅，口感緊實，外皮焦脆，一口咬下去蔥香滿溢。

老闆李致穎說，他提供愛心早餐，就是希望給小朋友一個不挨餓快樂的童年，提供愛心早餐後，每天都會有一些家長或小朋友來拿，他認為有困難的人還是很多，只要送小孩上課途中可順道來拿免費愛心蔥油餅1到2個。李致穎幫助不少機構、民眾，只要接獲通報，連台東的原住民部落的老人家、孤兒，他也寄過蔥油餅讓他們早餐可吃以飽飽。

店址：基隆市信義區東信路250號

預訂專線：0989958700

營業時間：早上6:00-11:00（賣完為止 ），如有提前賣完就會比較早收攤