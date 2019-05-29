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颱風吹翻家、自家當災民的家 宜蘭市特優里長很讚

2019-05-29 13:59聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭市公所今天表揚特優里長、資深績優鄰長暨績優民政人員。

其中，特優里長由七結里長游景清、泰山里長魯孝忠獲選，市長江聰淵頒發「望重桑梓」匾額表彰。

市公所指出，七結里是宜蘭市在103年劃分的新里，游景清當選里長後，籌組社區發展協會，擔任理事長，號召推動守望相助隊，設照顧據點，消弭里鄰髒亂點，出錢出力。

游景清並協助衛福部推動家暴防治專案計畫，有效防治、減少社會問題，去年協助金七結福德廟重建落成，有助文化生根，七結守望相助隊獲宜蘭縣政府考核特優，內政部社區治安成長組績優社區。

泰山里長魯孝忠為第20、21屆里長，103年擔任建軍社區發展協會理事長，105年擔任南屏國小家長會長。

市公所表示，金六結幼兒園後方原本雜草叢生，魯孝忠規畫、變身為泰山市民農園，去年7月，有里民的家在颱風中被吹翻屋頂，家園受重創，他除協助災民申請房屋修繕補助暨連結社會資源，並免費提供自家辦公室安置災民父子，直到房屋重建。

另外，他協同軍方共同維護里內環境清潔美化暨老人關懷送餐服務，主動關懷里內弱勢家庭，深受肯定。

除特優里長，江聰淵今天表揚資深績優鄰長，包括茭白里游天送鄰長、建軍里郭文男鄰長、民權里郭文通鄰長、中山里黃頂魁鄰長、小東里林麗珠鄰長、新東里李黃素珠鄰長、南津里林在壽鄰長等7人，還有績優民政人員謝幼甄等。

江聰淵感謝里長、鄰長長期以來無私的付出與辛勞，即時反映民情，成為公所與里民溝通橋，讚許民政人員認真負責，全心為民服務。

宜蘭市公所今天表揚資深績優鄰長暨績優民政人員。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市公所今天表揚資深績優鄰長暨績優民政人員。圖／宜蘭市公所提供
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宜蘭市公所今天表揚資深績優鄰長暨績優民政人員。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市公所今天表揚資深績優鄰長暨績優民政人員。圖／宜蘭市公所提供
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宜蘭市長江聰淵（中）今天表揚特優里長七結里長游景清（右）、泰山里長魯孝忠等人。圖...
宜蘭市長江聰淵（中）今天表揚特優里長七結里長游景清（右）、泰山里長魯孝忠等人。圖／宜蘭市公所提供
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江聰淵幼兒園內政部
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