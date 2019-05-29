窮縣又負債！ 宜蘭每人平均背債4萬6千元

2019-05-29 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣是負債大戶，縣政府統計，截至本月止，長債116.9億元，短債93.3億元，總負債210億元，45萬多名的宜蘭縣民，平均每個人負債4.6萬元。

「還債誠意十足，7年來累計已還債超過35億元！」宜蘭縣政府今天指出，往年平均每年還4億至5億元，努力還債中，像今年原本編1.2億還債，但因入庫資金有餘裕，增加還債金額，加碼共還1.7億元，預計有餘裕資金，會陸續再還，今年的目標還4億元，還長債3億，還短債1億元，長債的債限已經達標了，持續還債，希望債限能更寬容，而短債積極還，希望快點達標。

因持續還債，宜蘭45萬多人口每人負債的金額也從最高5萬3千元，減為4萬6千元。

不過，對於新政府還債，民進黨宜蘭縣議會黨團今天批評說，2018年度結束，宜蘭縣收支賸餘1億7千餘萬多元，是前任政府就已編列作為償還債務之用的，昨天縣長總質詢時，財稅局長竟敢大言不慚的宣稱：「林縣長任職至今，已償還債務達1億7千餘萬多元了」，如此掠前人之功，抹殺前任政府的努力而毫不臉紅的舉措，實在令人嘆為觀止，不敢恭維。

民進黨宜蘭縣議會黨團質疑，去年中央統籌分配稅款超徵多出1億元稅款也用來還債，顯見前任政府是如何積極認真的態度在面對攸關全體縣民的財產權益，相較於當今的縣政府口口聲聲說學生營養午餐經費不會排擠其他預算，豈非更顯諷刺而自我打臉？