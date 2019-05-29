夏天來了 頭城要把衝浪板變畫布 獎金最高6千元

2019-05-29 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



夏天要來了，宜蘭縣頭城鎮外澳海域是台灣重要衝浪勝地，鎮公所的「2019音浪頭城」暑假登場。

「音浪頭城」首發活動是「2019頭城藝浪板塗鴉大賞」，徵求達人用畫筆繪出屬於頭城特色的衝浪板。

頭城鎮公所今天指出，鎮公所與衝浪業者共同協辦的這項衝浪板彩繪大賽，主題為「頭城與海」，分為初賽及決賽，年滿18歲對繪畫有熱忱者均可參加，報名日期到6月16日止。

鎮公所表示，凡在期限內提供電子圖檔(或成品相片)者，即完成初賽程序， 初賽作品評選，會自6月19日起透過「愛頭城瘋旅遊」粉絲專頁同步辦理人氣票選，凡為初賽作品按讚，就有機會抽中新台幣1千元商品禮券，10個名額。

鎮公所表示，初賽評選15名入圍決賽，由主辦單位提供二手衝浪板及壓克力顏料實體彩繪，期限內將完成的作品送達主辦單位指定的地點，再經由專業公開評審，評選出10名優勝者，最高發給新台幣6千元獎金。