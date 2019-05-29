省4千萬徵收費基隆義六路拓寬 地方鞭炮喜迎雙向通了

2019-05-29 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市義六路改為雙向道地方爭取十多年，在歷經10次以上的管線協調會議，整合11個不同屬性的施工單位，前後8個月施工後，拓寬改善工程今天順利完成並開放通車，地方以辦喜事燃放鞭炮的方式迎接。

林右昌說，義六路變雙向是信義區、信義市場民眾期待十多年的事，很高興在他任內完成拓寬通車，在過程中特別感謝立委蔡適應的爭取經費及全力協助，還有多名議員的關心，台航無償提供土土也讓市府省下約4千多萬元的徵收費用，了結了地方一件心頭大事。並且協調台電、水公司、瓦斯及電信等管線單位移除或下地，讓路順暢。

立委蔡適應表示，之前多次爭取拓寬過程，台航都堅持要徵收，後來他上任後和台航董事長親自協調，利用健身中心建置的機會，有了工程依據，獲得同意無償提供，後來並向營建署署爭取負擔79%的經費，並協調台電自負400多萬元移除電線桿。

議員韓世昱說，改為雙向後車行的動線不同，在健身中心停車場入口處因排隊進場車流會占一車道，建議要闢出避車彎，避免車流受阻。議員陳宜表示，義六路變雙向，爭取了很久終於開通了，對信義區居民及買菜的民眾都更便利了，很感謝市長、立委及議員的爭取。

基隆市義六路一帶是市區黃金地段，人口稠密，又鄰近採買人潮熙攘往來的信義市場，但過去義六路（信一路至信二路口路段）是單向道，車輛只能從信一路右轉到義六路再轉入信二路，常造成交通壅塞，因而，義六路的拓寬改善一直是市民殷殷的期盼。今天通車典禮市長林右昌、立委蔡適應、前議員韓良圻及議員陳宜、韓世昱及多名里長及民眾都到場。

工務處指出，市府積極爭取內政部營建署「生活圈道路交通系統建設計畫」補助新台幣632萬(79%)，並配合自籌新台幣168萬，總計投入800萬元預算，針對義六路（信一路至信二路口路段）進行拓寬，從現行9米拓寬成11米，而且由原來的單向道改為雙向通行。施工期間，並協調管線單位進行新管線的預埋、舊管線的汰換及架空桿線的地下化。