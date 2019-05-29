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作吊飾、手揉麵 華山、水保花蓮分局陪長輩同遊

2019-05-29 09:58聯合報 記者王燕華╱即時報導

華山基金會、花蓮水保分局等昨陪弱勢長輩同遊。圖／華山基金會提供
華山基金會、花蓮水保分局等昨陪弱勢長輩同遊。圖／華山基金會提供
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華山基金會、水保局花蓮分局與壽豐鄉豐山社區發展協會，昨天舉辦「愛老人端午動起來」活動，帶70位長輩同遊壽豐小雨蛙農場，並安排手作訓練等活動，讓平日少有機會出遊的弱勢長輩出遊放鬆。

豐山社區是水保花蓮分局循農村再生計畫輔導的示範社區，理事長陳威良是小雨蛙生態教育農場負責人，很認同華山的服務理念，與水保花蓮分局一同攜手支持華山的端午節活動。

昨天參與的70位弱勢長輩，都是華山基金會服務對象，其中壽豐鄉李姓阿嬤與有身心疾病的兒子相依為命，生活、精神壓力很大，昨天到戶外出遊，她笑說心情放鬆很多。

活動安排長輩們參訪壽豐鄉豐山社區等花蓮北區農村再生社區，並有生態特色蜆貝吊飾製作，手揉麵疙瘩DIY等，訓練長輩們的手力和眼力。水保花蓮分局長陳淑媛致贈物資，並與同仁們全程陪伴當義工，壽豐鄉農會總幹事黃啟祥帶來鄉內名產果艷西瓜分享，鄉公所秘書江思婷、縣議員徐雪玉都到場致意。

華山基金會表示，目前全台共有387個愛心天使站，為失能、失智、失依的長者提供年節關懷、陪同就醫、原床泡澡等服務，除了帶長輩出遊，也預計在花蓮地區送出1030分端午節禮品，每分預計300元，正在籌募經費。

華山基金會、花蓮水保分局等昨陪弱勢長輩同遊。圖／水保花蓮分局提供
華山基金會、花蓮水保分局等昨陪弱勢長輩同遊。圖／水保花蓮分局提供
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花蓮水保分局贈送物資關懷獨居長輩。圖／水保花蓮分局
花蓮水保分局贈送物資關懷獨居長輩。圖／水保花蓮分局
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農村再生端午節義工
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