作吊飾、手揉麵 華山、水保花蓮分局陪長輩同遊

2019-05-29 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



華山基金會、花蓮水保分局等昨陪弱勢長輩同遊。圖／華山基金會提供 分享 facebook 華山基金會、水保局花蓮分局與壽豐鄉豐山社區發展協會，昨天舉辦「愛老人端午動起來」活動，帶70位長輩同遊壽豐小雨蛙農場，並安排手作訓練等活動，讓平日少有機會出遊的弱勢長輩出遊放鬆。

豐山社區是水保花蓮分局循農村再生計畫輔導的示範社區，理事長陳威良是小雨蛙生態教育農場負責人，很認同華山的服務理念，與水保花蓮分局一同攜手支持華山的端午節活動。

昨天參與的70位弱勢長輩，都是華山基金會服務對象，其中壽豐鄉李姓阿嬤與有身心疾病的兒子相依為命，生活、精神壓力很大，昨天到戶外出遊，她笑說心情放鬆很多。

活動安排長輩們參訪壽豐鄉豐山社區等花蓮北區農村再生社區，並有生態特色蜆貝吊飾製作，手揉麵疙瘩DIY等，訓練長輩們的手力和眼力。水保花蓮分局長陳淑媛致贈物資，並與同仁們全程陪伴當義工，壽豐鄉農會總幹事黃啟祥帶來鄉內名產果艷西瓜分享，鄉公所秘書江思婷、縣議員徐雪玉都到場致意。