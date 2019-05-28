宜蘭藍營議員挺免費午餐 嗆具名表決預算

2019-05-28 23:41 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭報導



有別於民進黨議員連日來質詢強力砲轟，國民黨議員昨天送給縣長林姿妙（中）一個大讚牌，支持免費營養午餐政策。圖／翻攝縣議會網站 分享 facebook

宜蘭縣免費營養午餐政策連日來在縣議會遭民進黨議員砲轟，昨天輪到國民黨議員質詢，換成一片肯定讚聲，還有人要求加碼飲料。縣議員黃浴沂甚至表示，如果免費營養午餐像綠營議員講得這麼不好，要不然審查這筆追加預算時「具名表決」，看敢不敢把預算刪掉。

免費營養午餐是林姿妙參選縣長的主要政見，為實踐這項政策，縣府編列1.2億元追加預算送縣議會審查，引爆爭議不休。接連4天的縣政總質詢，每天都被議員拿出來討論，綠營議員更砲轟預算排擠，導致其他建設停擺。

面對國民黨議員昨天質詢時，嗆賭要表決預算刪不刪，民進黨議會黨團表示，沒有人說不支持免費營養午餐，縣府如果有錢做，當然不反對，但縣府負債高達200多億元，4年免費營養午餐就吃掉10億元，一定會排擠其他建設預算，最近已有建設經費編不了。

國民黨議員林騰煌昨天質詢時稱讚縣長「有膽量」，財政如此艱困，一上任就能把免費營養午餐編入追加，政策不跳票。

黃浴沂表示，免費營養午餐減輕年輕爸媽養兒育女的負擔，會排擠什麼建設預算？民進黨執政的「蚊子館」那麼多，拿那些浪費的蚊子館經費來做免費營養午餐就夠了。

議員黃琤婷、莊淑如也力挺免費營養午餐，還要縣府推動食農教育；議員林岳賢建議，為了讓孩子吃更好，除了免費營養午餐，請縣府再加碼補助牛奶或高鈣飲料。

藍營議員連番對免費營養午餐大讚聲，黃浴沂更隔空嗆賭反對的議員說，這項政策之前被講得這麼不好，乾脆過兩天審查追加預算時「具名表決」，看大家敢不敢刪掉這筆預算。