偏鄉婦5年不曾上街購物 門諾基金會攜手全聯替她圓夢

2019-05-28 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



自己的東西自己買！門諾基金會與全聯慶祥慈善基金會合作，在端午節來臨前特別邀請花蓮南區的弱勢長輩，品嚐美味粽子同時發放民生物資，門諾基金會為讓長輩體驗購物樂趣，另加碼提供購物禮券由志工陪同採買生活用品，乘坐輪椅的杜姓婦人現場喜極而泣表示，自從行動不便加上住處偏遠，已經5年不曾上街購物，「一直很想下山走走，今天總算圓夢了！」

門諾基金會表示，現年70歲的杜婦是布農族原住民，5年前因病痛導致行動不便，一直獨居花蓮縣富里鄉山區，只要天降大雨便成土石流警戒區，無奈杜婦因經濟不佳無法搬遷只能仰賴依靠居家服務，每次她總熱情招呼希望社工人員能陪她聊久一點，由於杜婦曾透露想下山逛逛，這回特別邀請她到活動現場。

門諾基金會指出，自2009年起開始與全聯慶祥慈善基金會合力贊助花蓮南區低收及弱勢長輩物資，進行方式分為定點發放及宅配到府，今天邀請了13位長輩擔任受贈代表，共捐贈了奶粉246罐及紙尿褲共60箱，足以供應45位弱勢個案一年所需。此外今年並首度購買全聯禮券，由社工陪同購買生活用品，讓阿公阿嬤們體驗上超市逛街的樂趣，未來活動將逐步將擴及花東全區。