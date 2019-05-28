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花蓮新生兒夭折率高 縣議員蔡依靜要求找對策改善

2019-05-28 20:55聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣議員蔡依靜（LAMEN PANAY）今天在議會質詢時指出，全縣嬰兒死亡率從2015年起，連續3年居全國之冠，原因出在哪裡？如何改善？衛生局長朱家祥表示，主因還是偏鄉醫療資源不足，縣府已從前年起執行高風險孕產婦管理，盼降低新生兒的死亡率。

蔡依靜今天提出資料表示，縣內嬰兒死亡率連續3年高居全國第一，2015年至2017年花蓮嬰兒死亡率分別是千分之六點六、千分之六點八、千分之七點四，原因到底在哪？她也關心偏鄉醫療資源不足問題，希望縣府規畫對策且加以改善。

「偏鄉醫療資源不足是重要原因」衛生局長朱家祥指出，新生兒死亡率偏高，原因是在產前，而非產後的部分，偏鄉醫療資源不足，產婦無法定期產檢，過程中沒得到很好的照顧，形成高風險的孕婦，會使嬰兒面臨很大的危險，若能在產前做好管理，是降低新生兒死亡率重要因素。

朱家祥表示，花蓮縣從106年起執行高風險孕產婦健康管理試辦計畫，列管縣內高風險孕產婦，在定期產檢過程中，若發現患有高血壓、糖尿病等疾病，做產檢評估孩子有問題，可立即轉診到醫療設備較完善的醫學中心或照護中心提供更妥適的照護，而不是等到生下來再轉診，可降低新生兒死亡的風險。

花蓮縣議員蔡依靜（LAMEN PANAY）今天質詢時，關切縣內新生兒死亡率偏高問...
花蓮縣議員蔡依靜（LAMEN PANAY）今天質詢時，關切縣內新生兒死亡率偏高問題。圖／縣府提供
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死亡率新生兒嬰兒
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