花蓮新生兒夭折率高 縣議員蔡依靜要求找對策改善

2019-05-28 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣議員蔡依靜（LAMEN PANAY）今天在議會質詢時指出，全縣嬰兒死亡率從2015年起，連續3年居全國之冠，原因出在哪裡？如何改善？衛生局長朱家祥表示，主因還是偏鄉醫療資源不足，縣府已從前年起執行高風險孕產婦管理，盼降低新生兒的死亡率。

蔡依靜今天提出資料表示，縣內嬰兒死亡率連續3年高居全國第一，2015年至2017年花蓮嬰兒死亡率分別是千分之六點六、千分之六點八、千分之七點四，原因到底在哪？她也關心偏鄉醫療資源不足問題，希望縣府規畫對策且加以改善。

「偏鄉醫療資源不足是重要原因」衛生局長朱家祥指出，新生兒死亡率偏高，原因是在產前，而非產後的部分，偏鄉醫療資源不足，產婦無法定期產檢，過程中沒得到很好的照顧，形成高風險的孕婦，會使嬰兒面臨很大的危險，若能在產前做好管理，是降低新生兒死亡率重要因素。